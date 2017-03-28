Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко в четвертый раз стал отцом. Об этом сообщает в понедельник, 27 марта, газета « Об этом сообщает в понедельник, 27 марта, газета « Известия ».





Жена спортсмена Оксана Емельяненко родила девочку. Новорожденная стала четвертой дочерью бойца. Пара воспитывает 18-летнюю Марию, также у бойца есть два ребенка от второй жены: 10-летняя Василиса и 6-летняя Елизавета.





19 февраля Емельяненко должен был провести бой с американцем Мэттом Митрионом в рамках турнира Bellator 172 в Сан-Хосе (США, штат Калифорния), однако он был отменен из-за болезни Митриона. У спортсмена были обнаружены камни в почках. В результате поединок перенесен на 24 июня.





Согласно контракту с Bellator Емельяненко должен провести два боя. В соглашении также есть опция третьего боя по взаимному согласию сторон. При этом 40-летний спортсмен заявил, что по окончании контракта с организацией намерен завершить профессиональную карьеру.



