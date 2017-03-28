Подведены итоги инвентаризации земель Жамбылской области

В прошлом году по районам проведено семь конкурсов на присвоение права собственности и 21 аукцион.

На аппаратном совещании под руководством акима области Карима Кокрекбаева подведены итоги инвентаризации земель, используемых не по назначению. О проведенной работе выступил руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Жамбылской области С. Тапеев, передает пресс-служба акима области.





Отмечено, что было проведено 518 проверок и выявлено 231 нарушений. 111 человек получили замечания, а 120 были оштрафованы на общую сумму 19,7 млн тенге.





В частности за нецелевое использование земель сельхозназначения 106 лиц получили замечания сроком на один год. В отношении 24 лиц применяются меры по принудительному взысканию штрафов в размере 4,5 млн.тенге. Еще 93 человека оштрафованы за нарушение статьи 136 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» нарушающих право государственной собственности на землю, а также несвоевременный возврат временно занимаемых государственных земель. На одного человека наложен штраф за нецелевое использование земли.





- В прошлом году по области было выявлено 45369,3 га посевных земель. Специалистами проверены 151 участок общей площадью 21649,8 га, - сказал С.Тапеев.





В результате проведенной работы 44 человека добровольно вернули участки общей площадью 2537га в собственность государства. В отношении 51 лица проверка приостановлена в связи с определением их местонахождения.





Также в прошлом году правонарушения уменьшились с 57% до 44%. В результате разъяснительных работ люди добровольно возвращают неиспользуемые участки.





Проведены работы по выявлению нецелевого использования земельных участков, выделенных под частное строительство в городе Тараз, Кордайском, Рыскуловском и Сарысуском районах.





Также о положении дел в сфере земельных отношений проинформировано руководителем управлением земельных отношений Б.Жайлыбаевым.





Земельный фонд области на ноябрь месяц прошлого года составил 14 млн. 426 тысяч кв.метров.





- В области ведутся работы по формированию резервного земельного фонда для инвесторов, желающих вложить средства в развитие агросектора. Определены участки общей площадью 293944га в Мойынкумском, Меркенском, Сарысуском, Таласском и Шуском районах. Для совместной деятельности с инвесторами землепользователи просят 33 тысячи га в Кордайском, 39 тысяч га – в Шуском и 19 тысяч га в Меркенском районах, - рассказал Б.Жайлыбаев.





Отмечено, что согласно земельному учету в области имеется 1,9 млн. га неиспользуемых резервных земель. В том числе 41 тыс.га посевных площадей.





Выявлено 25 тыс.га земель, пригодных для ведения сельскохозяйственного товарного производства.





В целях обеспечения земельными ресурсами нового Генерального плана области к уже имеющимся населенным пунктам добавилось порядка 1,3 тыс. га земли.





В области было выявлено 6278 га нарушенных земель на территории Мойынкумского, Сарысуского и Таласского районов.





Для строительства мини-молочных ферм и тепличных комплексов вдоль автодороги «Западная Европа-Западный Китай» выявлен 91 земельный участок общей площадью 6503 га. В Байзакском (499 ), Жамбылском (1270), Жуалынском (361), Кордайском (444), Меркенском (1631), Рыскуловском (2176) и Шуском (122 ) га районах.





Было предложено перевести некоторые пастбищные угодья в категорию посевных.





В прошлом году по районам проведено семь конкурсов на присвоение права собственности и 21 аукцион. В аренду было передано 146,5 тысяч га земель сельхоз назначения. Через торги реализовано 15,4 га земли на 36,6 млн. тенге.





Подчеркнута необходимость внедрения современных технологий в работу по использованию и урегулированию земель. Использование космической системы дистанционного зондирования земли «Геопортал» поможет точно определять неиспользуемые земли, полное освоение участков, посевные площади при назначении субсидий, отслеживать работу недропользователей. Программа в виде пилотного проекта внедряется в отделе земельных отношений Шуского района. Применение программы необходима в работах управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и регулирования природопользования. Для внедрения данной системы в области необходимо 44 млн.тенге.



