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В правительстве рассказали, в каких областях сохраняется угроза паводков

28 марта 2017, 10:37

Премьер-министр поручил держать этот вопрос на контроле.

На заседании правительства прежде чем перейти к повестке дня, премьер-министр Бакытжан Сагинтаев попросил ответственных лиц доложить о противопаводковых мероприятиях и о ситуации с паводками в регионах, передает корреспондент Zakon.kz.

«Вчера в Кызылординской области на реке Сырдарья в связи с ледоходом начался потоп. Крымбек Елеуович, прошу вас вкратце доложить», - обратился Б.Сагинтаев к главе Кызылординской области Кушербаеву.

По словам акима, в данном регионе «лед прошел через гидротехнические объекты, поэтому никакой опасности нет».

«Запланированные меры все приняты в регионе. Необходим ремонт 2-3 объектов, поэтому объявлена ЧС в районе. Необходимые средства имеются, можно сказать, что вопрос полностью решен», - ответил аким.

Как пояснил в свою очередь министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, на данный момент идет соответствующая противопаводковая работа.

«Проведена во всех регионах определенная работа. 24-25 марта проведен облет СКО и Акмолинской области, на 29 марта планируем Карагандинскую область. Мы с учетом данных Гидрометцентра и с учетом наполняемости водохранилищ отнесли к высокому уровню состояния опасности Акмолинскую, Карагандинскую, Костанайскую, Кызылординскую области, СКО и ЮКО», - уточнил он.

«Но с учетом последних данных и обстановки считаем, что опасность остается только в СКО и Костанайской области. По Кызылорде - там произошел разлив небольшой, но ледокол сейчас прошел и, по сути, такой опасности нет. С учетом погодных условий мы ожидаем в Костанайской области начало интенсивной фазы паводка 6-7 апреля. В Акмолинской, Карагандинской, СКО - 8-9 апреля. К указанным срокам все силы будут подготовлены и мы примем все меры», - заключил глава ведомства.

Премьер-министр поручил держать на контроле данный вопрос. «Держите на контроле этот вопрос», - сказал Б. Сагинтаев.

Автор: Ксения Давыдова, Астана
Фото: arnapress.kz

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