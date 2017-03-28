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Новости за сегодня

С начала года казахстанцы получили пенсионные выплаты на сумму более 245,6 млрд. тенге

 

За январь-февраль 2017 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено 53,4 млрд. тенге, солидарных пенсионных выплат - 192,2 млрд. тенге.

На 1 марта т.г. численность получателей базовых пенсионных выплат составила 2 млн. 29,5 тыс. человек, солидарных пенсионных выплат - 2 млн. 81 тыс. человек.

По оперативным данным Дирекции «Межведомственный расчетный центр социальных выплат» - филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», на 1 марта средний размер пенсии (с учетом базовой пенсионной выплаты) составил 59 тыс. 668 тенге.

28 марта 2017, 10:32
Источник, интернет-ресурс: Министерства труда и социальной защиты населения РК

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