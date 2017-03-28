Усиление экономической дипломатии и совершенствование кадровой политики - главные темы Коллегии Министерства иностранных дел РК

27 марта 2017 года в Астане состоялось заседание Коллегии Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В повестку дня заседания были включены вопросы повышения эффективности и усиления «экономической дипломатии», а также дальнейшего совершенствования кадровой политики внешнеполитического ведомства РК.

В своем выступлении Министр Кайрат Абдрахманов отметил важность и актуальность указанных вопросов в контексте реализации Послания Президента Н.А. Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и Пяти институциональных реформ, объявленных Главой государства.

«Усиление экономической дипломатии - это первостепенная задача всей системы Министерства иностранных дел и загранучреждений Казахстана. Важным практическим шагом стало подписание мною и Министром по инвестициям и развитию, по поручению Главы государства, Совместного плана по продвижению экспорта казахстанской продукции, где закреплены целевые страны, перечень товарных позиций, работа по презентации казахстанской продукции за рубежом. На подходе подписание аналогичного документа по привлечению инвестиций, также реализуется совместный план между МИД и Министерством сельского хозяйства», - отметил министр.

К. Абдрахманов обратил особое внимание на необходимость ускоренной практической реализации поставленных Главой государства задач по перестройке работы МИД для дальнейшего развития экономической дипломатии. Это, прежде всего, касается привлечения зарубежных инвестиций и продвижения отечественных товаров на экспорт, укрепления кадрового потенциала, проактивной работы по защите казахстанских интересов на международной арене.

В ходе заседания Коллегии были подведены основные итоги деятельности Министерства по ключевым направлениям экономической дипломатии за прошедший год. В частности, участники мероприятия были информированы о проводимой совместно с экономическим блоком Правительства работе по выработке механизмов взаимодействия на инвестиционном и экспортном направлениях, усилению деятельности 115 межправительственных комиссий и 24 деловых советов с другими странами, подготовке и мониторингу реализации договоренностей между казахстанскими и зарубежными деловыми кругами, достигнутых в рамках зарубежных визитов Главы государства, а также работе, проводимой по линии сотрудничества с Организацией экономического сотрудничества и развития, Всемирной торговой организацией и формированию национальной системы официальной помощи развитию.

В целом, по итогам 2016 года при непосредственном участии МИД и загранучреждений Республики Казахстан проведено более 300 мероприятий по торгово-экономической и инвестиционной тематике, а также организовано около 600 визитов иностранных делегаций в Казахстан и экономических казахстанских делегаций в зарубежные страны.

В результате проводимой работы правительственными структурами и деловыми кругами в 2016 году наблюдался значительный рост темпов привлечения инвестиций. Так, по итогам 9 месяцев 2016 г. валовый приток прямых иностранных инвестиций вырос на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 14,5 млрд. долл. США. В целом, с 2005 года в страну привлечено более 236 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций. В решающей степени данные показатели достигнуты благодаря личным усилиям Президента РК Н.Назарбаева и достигнутым на высшем уровне договоренностям.

«Теперь предстоит как реализовать имеющиеся соглашения, меморандумы о взаимопонимании и контракты, так и значительно расширить географию экспорта казахстанских товаров и обеспечить устойчивый приток прямых иностранных инвестиций в рамках, например, диверсификации экономики и реализации программы индустриализации. Значительные возможности в этом отношении открываются в связи с проведением «ЭКСПО-2017» в Астане», - подчеркнул К. Абдрахманов.

В рамках реализации первой институциональной реформы, направленной на формирование профессионального государственного аппарата, приоритетное внимание на заседании Коллегии было уделено вопросам совершенствования кадровой политики на основе принципов меритократии, проведения плановой внешней ротации и повышения профессионального уровня сотрудников, неукоснительного соблюдения законодательства и Этического кодекса государственных служащих РК.

«Именно от уровня квалификации кадров и их профессиональной готовности в решающей степени зависит успешная реализация внешней политики Казахстана», - отметил министр. Он подчеркнул необходимость пересмотра действующих принципов и подходов в сторону повышения требований, предъявляемых как к гражданам, претендующим на поступление на дипслужбу, так и к действующим сотрудникам в плане профессионального уровня и квалификации. «При этом, принцип меритократии должен являться главенствующим в проводимой кадровой политике. Необходимо проводить плановую и системную работу с персоналом дипслужбы», - добавил министр.

В настоящее время около 400 сотрудников МИД РК являются выпускниками зарубежных вузов, 55 - стипендиаты программы «Болашақ».

В заседании Коллегии приняли активное участие представители Администрации Президента, Канцелярии Премьер-Министра, Парламента, руководители других государственных органов и национальных компаний, проявив интерес ко всем вопросам повестки дня.

По итогам заседания было принято постановление Коллегии МИД РК.