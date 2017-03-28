ПРАВМЕДИА: прямой эфир вебинара «Проблемные займы и программа рефинансирования»

Будем говорить о том, с какого момента заем считается проблемным, какими способами банки обеспечивают возврат кредитов.

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Ведущий – Андрей Ли , практикующий юрист, эксперт в области финансов и права, Председатель Общественного Фонда «Национальный фонд развития финансовых услуг», участник акций «Народный юрист-2016» в г.Алматы.





Будем говорить о том, с какого момента заем считается проблемным, какими способами банки обеспечивают возврат кредитов, что делать заемщику, если у него нет возможности вовремя погашать кредит и о многом другом.





Кому полезен вебинар?

• Всем, у кого есть задолженности по кредиту;

• Всем, у кого уже имеется кредит, ипотечный кредит в банке;

• Всем, кто только планирует его оформить.



