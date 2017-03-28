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ПРАВМЕДИА: прямой эфир вебинара «Проблемные займы и программа рефинансирования»

28 марта 2017, 10:54

Будем говорить о том, с какого момента заем считается проблемным, какими способами банки обеспечивают возврат кредитов.

Дамы и господа! Смотрите бесплатный вебинар на ПРАВМЕДИА по теме: «Проблемные займы и программа рефинансирования».

Ведущий – Андрей Ли, практикующий юрист, эксперт в области финансов и права, Председатель Общественного Фонда «Национальный фонд развития финансовых услуг», участник акций «Народный юрист-2016» в г.Алматы.

Будем говорить о том, с какого момента заем считается проблемным, какими способами банки обеспечивают возврат кредитов, что делать заемщику, если у него нет возможности вовремя погашать кредит и о многом другом.

Кому полезен вебинар?
• Всем, у кого есть задолженности по кредиту;
• Всем, у кого уже имеется кредит, ипотечный кредит в банке;
• Всем, кто только планирует его оформить.


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