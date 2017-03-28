Южная Корея остановила ядерный реактор АЭС "Кори" из опасений утечки радиоактивных отходов, передало во вторник информационное агентство Рёнхап,

По его данным, четвертый реактор АЭС был остановлен после повышения в сборнике уровня теплоносителя — охлаждающего агента. Утечки радиации не произошло, и как утверждается, реактор мощностью 950 мегаватт и сама АЭС безопасны.





В Южной Корее в настоящее время действуют 23 ядерных реактора, первый из которых был построен в 1972 году. Они дают примерно 30% всей электроэнергии в стране.