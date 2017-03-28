Южная Корея остановила ядерный реактор АЭС "Кори"
28 марта 2017, 11:03
Опасаются утечки радиоактивных отходов.
Южная Корея остановила ядерный реактор АЭС "Кори" из опасений утечки радиоактивных отходов, передало во вторник информационное агентство Рёнхап, передает РИА Новости.
По его данным, четвертый реактор АЭС был остановлен после повышения в сборнике уровня теплоносителя — охлаждающего агента. Утечки радиации не произошло, и как утверждается, реактор мощностью 950 мегаватт и сама АЭС безопасны.
В Южной Корее в настоящее время действуют 23 ядерных реактора, первый из которых был построен в 1972 году. Они дают примерно 30% всей электроэнергии в стране.
Иван Захарченко
Фото © AP Photo/ Ahn Young-joon
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