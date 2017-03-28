В Госдепе рассказали, кто принял решение по новым санкциям против России

Решение ввести новые санкции в отношении российских предприятий было принято в последние дни президентства бывшего главы США Барака Обамы, заявил заявил РИА Новости представитель Госдепа.





"Решение наложить санкции на эту группу лиц и компаний было принято госдепартаментом 17 января 2017 года…. и затем изучено новой администрацией перед передачей в конгресс", — сказал собеседник агентства.





Дональд Трамп вступил в должность президента 20 января.





США 21 марта вели санкции против восьми компаний из России в связи с американским законом о нераспространении оружия массового поражения, касающимся Сирии, Ирана и КНДР.





В новом списке среди прочих оказался "Росборонэкспорт". В чем именно обвиняют российские компании, в Госдепе не указали.





В "Росборонэкспорте", комментируя это решение, отметили, что корпорация давно живет в режиме санкций, которые стали импульсом к развитию технологий и выходу на новые рынки.





В МИД России заявили, что новые ограничения не стыкуются с заявлениями Вашингтона о приоритетности борьбы с терроризмом и подрывают перспективы взаимодействия по разгрому ИГ.



