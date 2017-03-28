Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Госдепе рассказали, кто принял решение по новым санкциям против России

28 марта 2017, 11:09

Решение было принято в последние дни президентства Барака Обамы.

Решение ввести новые санкции в отношении российских предприятий было принято в последние дни президентства бывшего главы США Барака Обамы, заявил РИА Новости представитель Госдепа.

"Решение наложить санкции на эту группу лиц и компаний было принято госдепартаментом 17 января 2017 года…. и затем изучено новой администрацией перед передачей в конгресс", — сказал собеседник агентства.

Дональд Трамп вступил в должность президента 20 января.

США 21 марта вели санкции против восьми компаний из России в связи с американским законом о нераспространении оружия массового поражения, касающимся Сирии, Ирана и КНДР.

В новом списке среди прочих оказался "Росборонэкспорт". В чем именно обвиняют российские компании, в Госдепе не указали.

В "Росборонэкспорте", комментируя это решение, отметили, что корпорация давно живет в режиме санкций, которые стали импульсом к развитию технологий и выходу на новые рынки.

В МИД России заявили, что новые ограничения не стыкуются с заявлениями Вашингтона о приоритетности борьбы с терроризмом и подрывают перспективы взаимодействия по разгрому ИГ.

© Фото: AgnosticPreachersKid

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
3 -, . - . обновить код
Новости партнеров
Загрузка...