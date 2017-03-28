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Новости за сегодня

Премьер-министр о дефиците газа: Если его продают на сторону, то надо принимать меры

 

На заседании Правительства РК подняли вопрос по дефициту жидкого газа в Актюбинской области, передает корреспондент Zakon.kz.

«В области имеются 4 аккредитованные газоснабжающие компании. Ежемесячно области министерством выделяется 5 тысяч 200 тонн жидкого газа, «CNPC» и «Актобемунайгаз» дан газ на 100%. Компаниями газ покупается и продается в области. В марте свыше 5 тысяч тонн ими было закуплено газа, но надо проверить, куда они его дели. Поэтому я направил двух должностных лиц в Актюбинскую область сегодня. На следующем заседании мы доложимся», - пообещал министр энергетики Канат Бозумбаев.

На этот счет премьер-министр Бакытжан Сагинтаев заметил, что «данный вопрос возник не только в этом году, он возникает ежегодно».

«Или у нас газа или бензина не хватает? Все надо планировать. Надо предварительную работу проводить совместно с акиматом. Если, как говорит аким, то, что предварительные запасы газа не продаются в области, а продаются на другую сторону, то надо предпринять необходимые меры, нельзя так оставлять и принимать меры после», - считает он.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев сообщил, что вчера «Актобемунайгаз» получил 800 тонн газа.

«Учреждения, продающие газ, они не продают имеющийся газ. Поручили генпрокуратуре, Нацбюро. В настоящее время принимаются меры - с сегодняшнего дня по нашей области, думаю, не будет никаких проблем», - заключил глава региона.

 

Ксения Давыдова

 

28 марта 2017, 11:31
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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