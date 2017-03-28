Астана вдвое отстает от Алматы по сборам налогов

Расходы Астаны за год увеличились на 17%, а доходы - на 18%.

Астана располагается на втором месте по сбору налогов после южной столицы, отставание почти двукратное. Сумма налоговых поступлений Алматы в 2016 году составила 1,6 трлн тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование Ranking.kz





По итогам прошедшего года план налоговых поступлений Астаны выполнен на 103%. Общая сумма уплаченных налогов в госбюджет составила 847 млрд тенге. Из них в местный бюджет города поступила 1/4 часть или 201 млрд тенге, что на 18% больше 2015 года.





Если в Алматы основной налоговый доход приходится на НДС, то доход Астаны большей частью или на 35% зависит от КПН. Поступления КПН сократились на 10% к 2015 году и составили 293 млрд тенге при плане в 282 млрд. Поступления НДС увеличились на 50% до 229 млрд тенге. Поступления ИПН увеличились на 19% до 93 млрд тенге. Соцналог поступил в размере 73 млрд тенге или плюс 19% к 2015 году.





Наибольший объем сборов Астане обеспечил Есильский район - 90 млрд тенге. Район также собрал 9% всех налоговых поступлений по РК. Общая сумма налогового сбора с района в госбюджет составила 535 млрд тенге - на 26% больше 2015 года.

Алматинский район собрал 64,4 млрд тенге в местный бюджет, из которых 43,3 млрд приходится на малый и средний бизнес. По сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 10 млрд тенге.

Сарыаркинский район собрал 46,5 млрд тенге в местный бюджет, что на 3,3 млрд тенге больше 2015 года.





Общая сумма расходов местного бюджета Астаны за 2016 год составила 371 млрд тенге с увеличением в 17% к 2015 году. Расходы бюджета Есильского района составили 14,7 млрд тенге (+9%), Алматинского района 15,3 млрд (+15%), Сарыаркинского района 11,6 млрд тенег (+25%).

Своеобразный тренд столицы - в приоритете ЖКХ и транспорт, 42% всех затрат, в отличии от республики в целом, где основное количество затрат направляется на соцсферы. За 2016 год увеличение затрат на ЖКХ составило 24% до 98 млрд тенге. На транспорт и коммуникации ушло 57 млрд тенге (+17%). На образование ушло 49 млрд тенге (+4%), на здравоохранение 38 млрд (-5%), на ТЭК 37 млрд (-2%), на культуру, спорт и туризм 31 млрд (+35%). Количество изъятий в республиканский бюджет составило 21 млрд тенге, увеличившись в 1,3 раза.

По итогам первого года программы развития Астаны 2020 помимо бюджетных средств города задействованы средства республиканского бюджета, Нацфонда и внебюджетные инвестиции. Общая сумма расходов составила 1 трлн тенге. Из них из РБ было освоено 207,7 млрд тенге из выделенных 208,5 млрд (99,7%), из МБ освоено 174,1 млрд тенге из выделенных 174,5 млрд (99,6%), из Нацфонда выделено и освоено 344,7 млрд тенге (100%), из внебюджетных средств инвестировано 692,2 млрд тенге (104%).



