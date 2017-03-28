На проведение весенне-полевых работ в этом году выделено 60 млрд. тенге

Сегодня на заседании Правительства РК первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов доложил о ходе подготовки к проведению весенне-полевых работ 2017 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

«В 2017 году сельхозкультуры планируется разместить на площади почти 22 млн. га, что на 311 тыс. га больше, чем в 2016 году. Площади весеннего сева составит 18,5 млн. га. Разница приходится на озимые культуры и пары. В соответствии с новой Госпрограммой для насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией, повышения загрузки перерабатывающих и комбикормовых предприятий и укрепления кормовой базы животноводства начаты следующие меры по диверсификации посевных площадей», - сообщил К.Айтуганов.

Расширяются площади под зернофуражные культуры (ячмень, овес, кукуруза на зерно, горох, нут) на 206 тыс. га, крупяные - на 32 тыс. га; масличные - на 60 тыс. га, кормовые культуры - на 593 тыс. га, сахарная свекла - на 7 тыс. га.

Сокращаются посевы водозатратных культур, в том числе риса почти на 2 тыс. га и хлопчатника на 4,6 тыс. га, пшеницы на 338 тыс. га. В целом под зерновыми будет занято более 15 млн. га, в том числе под пшеницей около 12 млн. га.

Также в текущем году на финансирование проведения весенне-полевых и уборочных работ выделен бюджетный кредит в сумме 60 млрд. тенге. В рамках данных средств планируется профинансировать 1500 субъектов АПК, охват посевных площадей составит 3 млн. га.

Как отметил первый вице-министр, в целях повышения привязки государственных ресурсов к решению поставленных задач, кредитование производится с учетом приоритетности культур и в первоочередном порядке финансируются масличные и кормовые культуры.

К тому же, в этом году будет особое внимание уделено качеству семян. Необходимо отметить, что в рамках Госпрограммы усовершенствован механизм поддержки семеноводства. Так, с текущего года возобновлено субсидирование оригинальных и элитных семян, а семена первой репродукции будут субсидироваться только по приоритетным культурам и без минимальных норм. Кроме того, будет продолжено субсидирование элитных саженцев плодово-ягодных культур и винограда и гибридов первого поколения.

Под урожай 2017 года засыпано свыше 2,4 млн. тонн семян сельхозкультур.

В текущем году для субсидирования минеральных удобрений выделено 13 млрд. тенге, что на 2 млрд. тенге больше чем в прошлом году.

С началом ведения весенне-полевых работ проводится ежедекадный мониторинг отгрузки минеральных удобрений.

Необходимый объем дизтоплива на весну - 375 тыс. тонн, из них на март - 148 тыс. тонн. На март месяц утверждена цена на уровне 105 тенге за литр. С учетом расходов операторов средняя цена дизтоплива для СХТП составляет порядка 120 тенге за литр при рыночной цене 130 тенге.