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Премьер-министра не устроил перечень инвестпроектов для иностранцев

28 марта 2017, 11:44

Он считает, что существующий перечень «очень бледный».

На заседании правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил Кабмину и акимам регионов найти привлекательные для иностранных инвесторов проекты, передает корреспондент Zakon.kz.

«Вопрос - привлечение инвестиций. Есть поручение главы государства по подготовке двух стратегий по привлечению инвестиций и по экспортной политике. Соответствующие компании созданы», - сказал Б.Сагинтаев.

«Мы несколько раз уже обсуждали проект новой инвестиционной стратегии нашей страны. Я думаю, что, Женис Махмудович (Касымбек, министр по инвестициям и развитию), после того как мы выйдем уже на обсуждение с находящимся в Астане дипломатическим корпусом иностранных государств и с нашими инвесторами, которые находятся в стране, надо будет собраться и еще раз публично обсудить. А потом, как стоит в поручении, к 1 июля уже выходить на утверждение Национальной стратегии и необходимо начать внедрение Единой информационной мониторинговой системы», - добавил он.

При этом он отметил, что в связи с этим возникает большой вопрос - это подготовка проектов для инвесторов.

«Здесь очень большой пробел. Мы большую работу проводили с акиматами, приглашали заместителей акимов, которые отвечают за этот участок. В итоге получается, что перечень проектов, которые мы предлагаем нашим иностранным инвесторам очень бледный», - заметил он.

По его словам, иностранные инвесторы ждут другие проекты, нежели которые сегодня им предлагают в РК.

«Это говорит о том, что нет соответствующей работы по отбору хороших проектов, которые мы могли бы предлагать нашим иностранным инвесторам. Прошу обратить внимание акимов на этот вопрос - на качественный отбор проектов», - поручил Б. Сагинтаев.

Автор: Ксения Давыдова, Астана

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