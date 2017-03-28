Борьба с терроризмом в нормотворческом процессе

Положения Конституции нашей Республики закрепляют широкие права и свободы граждан и устанавливают надежные гарантии их осуществления.

Статьей 12 Основного Закона закреплено, что в Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы человека в соответствии с Конституцией.

Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов.

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и свобод других лиц, посягать на конституционный строй и общественную нравственность.

Дополнительно, ст. 5 Международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (21 декабря 1965 г.), ратифицированной Законом Республики Казахстан от 29 июня 1998 года, и вступившей в силу 25 сентября 1998 года, закреплено, что государства-участники обязуются запретить и ликвидировать расовую дискриминацию во всех ее формах и обеспечить равноправие каждого человека перед законом, без различия расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения, в особенности в отношении осуществления следующих прав: право на равенство перед судом и всеми другими органами, отправляющими правосудие.

Наряду с указанным, частями 1,2 ст.14 Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого Ассамблеей ООН 16.12.1966 года, ратифицированого Законом Республики Казахстан от 28 ноября 2005 года №91-III, вступившего в силу для Республики Казахстан 24 апреля 2006 года, предусмотрено, что все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе, на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться невиновным, пока виновность его не будет доказана согласно закону.

Национальное законодательство определяет терроризм как идеологию насилия и практику воздействия на принятие решения государственными органами, органами местного самоуправления или международными организациями путем совершения либо угрозы совершения насильственных и (или) иных преступных действий, связанных с устрашением населения и направленных на причинение ущерба личности, обществу и государству.

Терроризм, экстремизм и сепаратизм в современных условиях представляет реальную угрозу нормальному развитию внутригосударственных и международных отношений, приобретает опасные масштабы и формы, приводит к огромным человеческим жертвам.

В эпоху глобализации обеспечить региональную безопасность одному государству не по силам. Проблемы борьбы с таким явлением должны решаться вместе, сообща. Казахстан - сторонник коллективного и комплексного решения проблемы борьбы с международным терроризмом. Лишь объединенные усилия могут дать вполне реальные плоды, которые воплотятся в создании эффективной системы безопасности каждого государства и мирового сообщества в целом. В то же время эту проблему невозможно решить только военно-силовыми средствами или действиями спецслужб. Ее нужно решать на концептуальном, политическом, идеологическом, социально-экономическом, правоприменительном и других уровнях.

Эффективным противодействием терроризму должно стать обновление нормативно-правовой базы, основывающейся на общепризнанных всеми государствами антитеррористических принципах; унификация национального законодательства, снижающая для террористов возможность материально-финансового обеспечения и укрытия от преследования; разработка региональных программ локализации и разрешения конфликтов, имеющих реальную опасность разрешения террористическими средствами.

В процессе выработки общегосударственных мер борьбы следует обращать внимание на одну особенность - каждая отдельно взятая страна по-разному ощущает эти угрозы, а сам терроризм, экстремизм и сепаратизм имеет различные, характерные именно для этой страны объекты посягательства. Эти особенности, затрудняют возможность быстрой унификации национальных антитеррористических законодательств и их слияние в единый для всех государств комплекс правовых норм.

Анализ современной террористической активности в Казахстане и за рубежом, а также действующего антитеррористического законодательства заставляет серьезно задуматься об активизации нормотворческого процесса и внесении существенных изменений в законодательство.

Стажер-кандидат в судьи Катон-Карагайского

районного суда Т. Сивицкая