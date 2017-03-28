Житель Усть-Каменогорска нашел у мусорных баков череп

Его направили на экспертизу, по результатам которой и станет понятно происхождение предмета.

В Усть-Каменогорске мужчина обнаружил страшный предмет у мусорки на улице Металлургов. Сейчас полицейские выясняют, настоящий ли это череп , передает корреспондент , передает корреспондент YK-news.kz





Житель областного центра Алексей рассказал, что увидел череп в снегу у мусорных баков во дворе дома по улице Металлургов, 35 и сразу же вызвал полицию. Полицейские приехали, записали показания и забрали череп для выяснения.





"Больше мне пока ничего неизвестно. Может быть это макет, который выкинули, потому что он вроде бы покрыт краской, но это сейчас тоже уточняют", - отметил Алексей.





В ДВД ВКО информацию о странной находке подтвердили.





"Обращение такое действительно было, полицейские выезжали на место обнаружения предмета, напоминающего череп. Однако предмет этот совсем маленький, крашеный и пока неизвестно, что это на самом деле. Больше похоже на какой-то выставочный экспонат. Тем не менее его направили на экспертизу, по результатам которой и станет понятно происхождение этого предмета", - прокомментировали в пресс-службе департамента.



