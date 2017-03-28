Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Житель Усть-Каменогорска нашел у мусорных баков череп

28 марта 2017, 11:48

Его направили на экспертизу, по результатам которой и станет понятно происхождение предмета.

В Усть-Каменогорске мужчина обнаружил страшный предмет у мусорки на улице Металлургов. Сейчас полицейские выясняют, настоящий ли это череп, передает корреспондент YK-news.kz.

Житель областного центра Алексей рассказал, что увидел череп в снегу у мусорных баков во дворе дома по улице Металлургов, 35 и сразу же вызвал полицию. Полицейские приехали, записали показания и забрали череп для выяснения.

"Больше мне пока ничего неизвестно. Может быть это макет, который выкинули, потому что он вроде бы покрыт краской, но это сейчас тоже уточняют", - отметил Алексей.

В ДВД ВКО информацию о странной находке подтвердили.

"Обращение такое действительно было, полицейские выезжали на место обнаружения предмета, напоминающего череп. Однако предмет этот совсем маленький, крашеный и пока неизвестно, что это на самом деле. Больше похоже на какой-то выставочный экспонат. Тем не менее его направили на экспертизу, по результатам которой и станет понятно происхождение этого предмета", - прокомментировали в пресс-службе департамента.

Фото: из социальной сети

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
3 -, . - . обновить код
Новости партнеров
Загрузка...