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Ай, да, девушки - в казахстанских аулах женщины с легкостью тягают спортивные гири

28 марта 2017, 11:49

Предположительно видео было снято во время народных гуляний на Наурыз.

В Сети набирает просмотры видео, на котором удалая сельская женщина, с легкостью поднимает здоровые спортивные гири. Она делают это "на счет". Сельчане досчитали до 42 раз, передает Zakon.kz

Комментаторы всячески выражают одобрение и восторг необычайной силе простой сельчанки, отмечая, что такие "веса" поднимет не каждый мужчина.



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