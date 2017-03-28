Экспорт электроэнергии из стран ЕАЭС может быть крайне выгодным

Странам Евразийского банка развития (ЕАБР) необходимо координировать свои стратегии развития электросетей (электросетевых комплексов и трансграничных линий электропередач) для эффективной реализации возможностей по экспорту электроэнергии в третьи страны

Повышение эффективности функционирования национальных энергосистем благодаря реализации преимуществ международной торговли, оптимизации загрузки электростанций позволит в конечном счете снизить себестоимость электроэнергии для потребителей.

Об этом говорится в обзоре «Электрические сети в странах ЕАБР», который подготовило управление стратегического и отраслевого анализа Евразийского банка развития (УСОА ЕАБР).

Эксперты УСОА ЕАБР обращают внимание на то, что совместная реализация странами ЕАБР проектов трансграничных линий электропередач (ЛЭП) может открыть новые направления для экспорта электроэнергии за пределы ЕАЭС с максимальной эффективностью и добиться наименьшей себестоимости передачи электроэнергии благодаря реализации эффекта масштаба.

В обзоре говорится, что в большинстве стран ЕАБР, за исключением Кыргызстана, сформирован избыток предложения электроэнергии вследствие опережающих динамику внутреннего спроса вводов в эксплуатацию новых генерирующих объектов. В этой связи актуальны проекты создания дополнительной сетевой инфраструктуры для экспорта электроэнергии за пределы ЕАЭС.

Аналитики ЕАБР уточняют, что в настоящий момент реализуются несколько важных межгосударственных электросетевых проектов. Первый проект - CASA-1000, который позволит Таджикистану сглаживать сезонные колебания производства и потребления электроэнергии посредством перетоков до 1-1,3 ГВт мощности с Пакистаном и Афганистаном и расширит сетевые взаимосвязи Таджикистана с Кыргызстаном. Второй проект - энергомост Россия - Иран через территорию Грузии и Армении, который в перспективе позволит создать новый региональный энергорынок и увеличит возможности Армении и России по экспорту электроэнергии на растущий рынок Ирана. Также в среднесрочной перспективе для экспорта электроэнергии со строящихся новых крупных электростанций в Таджикистане и Беларуси потребуется создание дополнительной трансграничной электросетевой инфраструктуры. Казахстану необходимо исследовать возможности для экспорта излишков электроэнергии по новым направлениям, в том числе в Китай и страны Южной Азии.

В более отдаленной перспективе возможна реализация проектов в рамках Азиатского энергокольца - энергомостов, соединяющих энергосистемы России, Японии, Китая, стран корейского полуострова, Монголии, а также потенциально Казахстана и Кыргызстана. В настоящее время наиболее активно обсуждается проект энергомоста Россия-Япония.

«Развитие национальных электросетей останется основным направлением инвестиций в электросетевые комплексы стран ЕАБР в ближайшие годы», - считают эксперты по вопросам энергетики ЕАБР. Ключевым направлением развития электросетевых комплексов стран ЕАБР в настоящий момент является улучшение электросетевых связей в пределах государств, включая присоединение изолированных районов к объединенной национальной электросети (Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан), увеличение мощности межрегиональных ЛЭП (Казахстан), расширение сетевой инфраструктуры промышленных территорий (Россия).

Другое важное направление развития национальных электросетей - техническое присоединение новых генерирующих объектов и энергопринимающих устройств потребителей к электросетям. В частности, масштабных работ потребуют проекты, связанные с интеграцией в энергосистему новых АЭС в России и Беларуси, крупных ГЭС в Таджикистане. В среднесрочной перспективе они могут быть актуальны также в Казахстане и Кыргызстане.

Авторы аналитического обзора «Электрические сети в странах ЕАБР» также обращают внимание на следующие важные для развития сферы энергетики моменты.

Высокий износ оборудования обуславливает колоссальные потребности в модернизации. Уровень износа электросетевых активов в большинстве стран ЕАЭС превышает 50%, и более половины оборудования эксплуатируется за пределами нормативных сроков службы. Основная часть электрических сетей на постсоветском пространстве была построена в 1960-1980 годы.

Потребности в инвестициях в обновление основных средств оцениваются в миллиарды и десятки миллиардов долларов США.

Снижение потерь электроэнергии в сетях по-прежнему актуально. Сверхнормативные потери электроэнергии в сети, связанные в первую очередь с неучтенным потреблением, - одна из наиболее насущных проблем электросетевого хозяйства в Кыргызстане и Таджикистане, а также в относительно меньшей степени в Армении и Казахстане. Даже в России и Беларуси, наиболее благополучных странах ЕАЭС по уровню потерь электроэнергии в сетях, все еще существует значительный потенциал их снижения.

Новый технологический уклад в электросетевой отрасли уже на подходе. В связи с развитием распределенных источников энергии, включая возобновляемые источники энергии, появлением новых технологий, позволяющих потребителям стать активными субъектами электроэнергетики, таких как электромобильный транспорт, накопители энергии, предъявляются принципиально новые технологические требования к электрическим сетям. Среди стран ЕАБР новые технологии интеллектуальных сетей наиболее активно внедряются в России.

Слабые системы регулирования и государственная собственность - основные препятствия для развития электросетевого сектора. Во всех странах ЕАБР в целом сохраняются неэффективные модели регулирования электросетевой отрасли, которые не обеспечивают стимулы для инвестиций и повышения операционной эффективности. Попытки внедрить регулирование по методу доходности инвестированного капитала в России и Казахстане столкнулись с директивно устанавливаемыми на государственном уровне ограничениями на темпы роста цен на электроэнергию. В результате тарифообразование в отрасли де-факто вернулось к устаревшим моделям «издержки плюс» или «инфляция минус».

В Таджикистане до сих пор не существует отдельного ценообразования для деятельности по передаче и распределению электроэнергии в принципе, а в Беларуси электросети пока даже структурно не отделены от генерации и не существуют как самостоятельный вид бизнеса. В целом неразвитость систем регулирования и тарифообразования является основным препятствием для привлечения инвестиций в отрасль передачи и распределения электроэнергии в странах ЕАБР. Во всех государствах - участниках ЕАБР, за исключением Армении, подавляющее большинство электросетевых активов находится в государственной собственности, что обуславливает невысокие показатели их эффективности.

В Казахстане, России и Таджикистане обозначены планы по приватизации или сокращению государственного участия в электросетевой отрасли. В случае их реализации, помимо положительного эффекта частной собственности на операционную эффективность компаний, повышается вероятность благоприятных изменений в регулировании, необходимых для повышения привлекательности отрасли в глазах потенциальных инвесторов.

«Электроэнергетика является стратегической отраслью для ЕАБР, - подчеркнула руководитель УСОА ЕАБР Екатерина Дмитриева. - При этом основным фокусом банка являются проекты, направленные на углубление экономической интеграции между странами-участницами банка, имеющие выраженный модернизационный эффект, а также положительное влияние на экологию.

ЕАБР планирует наращивать инвестиционный портфель в сфере электроэнергетики и видит потенциал реализации проектов в данной отрасли, в том числе в сегментах передачи и распределения электроэнергии, интеллектуальных сетей».

Андрей Королёв