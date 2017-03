Первая банковская карта для казахстанских поклонников онлайн-игр

Банк Астаны и компания Wargaming объявили о запуске специальной карты для казахстанских поклонников игр World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz. Кобрендовая карта представлена в пяти разных дизайнах и позволяет зарабатывать игровое золото за потраченные тенге в реальной жизни.





– Совместно с Банком Астаны мы разработали широкую программу бонусов, которые получает владелец карты, – рассказала Ирина Хроленкова, глава CIS Payments компании Wargaming. – Владельцу карты на его игровой аккаунт будет начисляться от 12 до 18 единиц игрового золота за каждые потраченные 1000 тенге (в зависимости от количества потраченных тенге в месяц), приветственный бонус, 30 дней премиум-аккаунта, бонусы за регулярное пользование и многое другое.





«Я рад объявить о начале приема заявок на карты для поклонников игр World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz. Наше сотрудничество с известным разработчиком онлайн-игр – это очередное доказательство новаторского подхода Банка Астаны к такому классическому банковскому продукту, как дебетовая карта. Выпуская карты Wargaming на казахстанский рынок, мы уверены, что они будут пользоваться успехом у значительной аудитории онлайн-игроков. Совместно с нашими партнерами мы постарались создать действительно выгодные, красивые и интересные карты, которые позволят клиентам зарабатывать золото в любимой игре совершая свои обычные ежедневные покупки по карте или даже просто за хранение своих сбережений на счете карты», – заявил Евгений Благинин, управляющий директор Банка Астаны.





Заказать карту можно бесплатно во всех отделениях Банка Астаны в Казахстане, на сайте банка или astanacard.kz (карта будет доставлена курьером в 18 крупных городах Казахстана).