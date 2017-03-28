Правительство РК рассмотрело итоги реализации Госпрограммы индустриально-инновационного развития за 2016 год

На очередном заседании Правительства под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева рассмотрен вопрос о реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы по итогам 2016 года.

Как доложил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, всего в Программе и Плане мероприятий по ее реализации предусмотрено 4 целевых индикатора и 10 показателей результатов.

Из 10 запланированных в Программе показателей результатов по итогам 2016 года достигнуто - 8. В результате за счет модернизации предприятий в традиционных секторах реализовано 10 проектов по модернизации и расширению действующих производств на общую сумму около 68,7 млрд. тенге в 7 регионах страны.

В рамках создания новых точек индустриального роста через реализацию крупных отраслеобразующих проектов создано 6 новых крупных производств в 4 секторах обрабатывающей промышленности (металлургия, нефтепереработка, машиностроение, строительная индустрия) на общую сумму 154,9 млрд. тенге, а также привлечено 7 инвесторов из списка компаний, включенных в Global-2000/ТНК для реализации крупных проектов.

В ходе обеспечения условий для появления высокоэффективного индустриального предпринимательства 46 предприятиям из 13 регионов страны оказана государственная поддержка, направленная на повышение производительности труда, на общую сумму 379,9 млн. тенге.

«В целом по итогам 2016 года степень достижения индикаторов и показателей результатов Программы составила 84,6 %», - доложил Ж. Касымбек.

Реальный рост производства обрабатывающей промышленности в 2016 году к 2015 году отмечен в 12 регионах, лидерами по темпам роста являются Актюбинская (115,8%), Кызылординская (115%), Мангистауская (110,9%) области. Производительность труда в обрабатывающей промышленности с 2015 по 2016 год в реальном выражении выросла во всех регионах.

«По итогам 2016 года уровень реализации пунктов Плана мероприятий государственными органами и организациями составил 97,6%», - отметил министр.