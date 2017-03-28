В Казахстане в рамках Карты индустриализации в 2016 году создано более 10 тысяч постоянных рабочих мест

В рамках Карты индустриализации в 2016 году было создано более 10 тысяч постоянных рабочих мест. Об этом на очередном заседании Правительства, под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, доложил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

На реализацию мероприятий Программы из государственного бюджета и Национального фонда в 2016 году было выделено 183,2 млрд. тенге. По итогам 2016 года освоение средств составило по Национальному фонду - 100%, по государственному бюджету - 99,5%, доложил Ж. Касымбек.

По словам главы МИР, в рамках Карты индустриализации в 2016 году введено 130 проектов на сумму 878 млрд. тенге, создано более 10 тыс. постоянных рабочих мест.

Введенными проектами Карты за 2016 год произведено продукции на сумму более 2,2 трлн. тенге. За счет введенных проектов Карты за 2016 год произведено порядка 18,5% от общего объема обрабатывающей промышленности.

По итогам 2016 года обрабатывающий сектор показал устойчивый реальный рост (+0,7% к 2015г.) на фоне спада в горнодобывающих отраслях (-2,7% к 2015г.). Рост в обрабатывающей промышленности связан в первую очередь с увеличением производства в приоритетных секторах: цветной (на 8,5%) и черной (на 3,3%) металлургии, сельскохозяйственной техники (на 5,6%), продуктов питания (на 3,9%), агрохимии (на 3,1%), нефтепереработке (на 0,4%).

«В результате увеличился вклад обрабатывающего сектора в экономику страны. В 2016 году по сравнению с предыдущим годом доля обрабатывающего сектора в ВВП выросла до 10,7%, в промышленности до 41,5%», - заключил Ж. Касымбек.