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Новости за сегодня

В Уголовном кодеке Казахстана скоро может появиться новая статья

 

В связи с публикацией в ряде СМИ информации о возможном введении статьи 184-1 в УК РК «Причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан, а равно создание угрозы существования и стабильному состоянию государства и общества» Министерство юстиции поясняет, что в данное время идет лишь обсуждение проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан». В этой связи Министерство юстиции принимает предложения от государственных органов, неправительственных организаций и частных лиц.

4 апреля текущего года в Министерстве юстиции состоится заседание Межведомственной комиссии, во время которого члены МВК обсудят все поступившие предложения. После заседания комиссии журналисты традиционно получат возможность задать все интересующие вопросы представителям государственных органов, которые принимали непосредственное участие в разработке законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан».

28 марта 2017, 12:06
Источник, интернет-ресурс: *Министерства юстиции РК

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