Казахстанка пристыдила певца Т.Серикова, назвавшего вышедших замуж за китайцев проститутками

Жительница Актюбинской области Сания Жумашева, возмущенная высказыванием певца Токтара Серикова о том, что девушки, которые выходят замуж за китайцев никто иные как проститутки подготовила гневный ответ от имени всех обиженных и оскорбленных. Ее письмо опубликовано в Ее письмо опубликовано в qasym.kz





Сания Жумашева заявила, что певец должен оставаться певцом. "Разве можно задевать достоинство и честь казахской девушки только потому, что ее активно обсуждают в Инстаграмме, и тем более можно ли их обзывать проститутками? Разве, то, что нам предначертано судьбой решает певец Токтар Сериков? Кто он такой вообще? Господь Бог?", - возмутилась С.Жумашева.





Она также рассказала, что ее муж гражданин КНР, но работает и живет в Казахстане. "Мы познакомились в университете им. Жубанова. Затем поженились. Я наотрез отказалась покидать свою страну, он понял и поддержал меня. У нас есть двое детей, они ходят в казахскую школу. Мы живем сами по себе, ни у кого нечего не просим. Но ведь и у нас есть родные, друзья и знакомые", - отметила активистка.





Девушка напомнила, что в одном из интервью популярный певец, исполнитель песни «Анашым» Токтар Сериков заявил, что девушки которые вышли замуж за китайцев «проститутки». "Но разве это правильно? Он всегда находится на публике, как мог такое сказать, не знаю. Я не подам на него в суд за эти слова, пусть поет себе на радость. Я только одно хочу сказать этому певцу, я не проститутка! И у меня есть подруги, которые вышли замуж за иностранцев. Тогда получается и они проститутки, да что вообще думает о девушках он. Стыдно! Он ведь мужчина, сын своего народа. Может не перед всеми, но передо мной, перед матерью двоих детей певец Токтар обязан извиниться. Я очень разочарована, если ему нужна была реклама, он не должен был задевать чьи-то чувства и достоинство. Бог есть. И всегда будет так как хочет Всевышний, - сказала С. Жумашева.



