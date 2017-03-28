Наивные петропавловские таксисты стали жертвами мошенника из Усть-Каменогорска

Полицейские СКО задержали мошенника из Усть-Каменогорска , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.





В УВД Петропавловска с разницей в один день обратились два петропавловских таксиста с заявлениями о том, что они стали жертвами мошенника. Преступник через Киви-кошелек завладел их денежными средствами, 9 000 и 13 000 тенге.





Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч.2 п.4 ст.190 УК РК «Мошенничество».





Полицейские установили, что одному из потерпевших таксистов поступила заявка приехать к одному из домов Петропавловска по улице Мира. Через некоторое время оператор таксопарка по просьбе клиента соединил его с водителем. В ходе разговора клиент объяснил, что ему нужно привезти к квартире продукты питания (коньяк, сок, шоколад), а также отправить через терминал на Киви-кошелек любую сумму, имеющуюся у водителя, пообещав при доставке сразу рассчитаться и за продукты, и за пополнение Киви. Согласившись и выполнив инструкции клиента, таксист через некоторое время подъехал к указанному в заказе адресу, начал звонить на сотовый телефон клиента, но тот уже был отключен. Подождав некоторое время, водитель понял, что его обманули и обратился в полицию с заявлением. По аналогичной схеме через день лишился 13 тысяч тенге и другой таксист.





Раскрытием данных преступлений занялись оперативники областного Управления криминальной полиции ДВД СКО совместно с городскими коллегами. Они решили сразу же поставить заслон появившемуся в городе новому виду мошенничества.





В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили злоумышленника, воспользовавшегося излишней доверчивостью петропавловских таксистов. Для нигде не работающего 22-летнего жителя Усть-Каменогорска приезд североказахстанских оперов стал полной неожиданностью. Кстати, он ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.





По словам начальника Управления криминальной полиции ДВД СКО подполковника полиции Петра Климова, с начала года в области раскрыто 5 интернет-мошенничеств, 2 из которых совершены в прошлые годы.



