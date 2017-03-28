По казахстанской модели отправления правосудия

Б. Баймурзин,

председатель Специализированного межрайонного суда

по уголовным делам Акмолинской области

Правовые новации, связанные с деятельностью суда присяжных, введенные в действие с 1 января 2016 года, несомненно, направлены на то, чтобы рассмотрение уголовных дел судами с участием присяжных заседателей осуществлялось в нашей стране на новом, более высоком уровне, соответствующем общепризнанным международным стандартам.

Как известно, институциональной реформой «Верховенство закона» как составной частью Президентского Плана нации «100 конкретных шагов» предусмотрен целый ряд задач, призванных коренным образом модернизировать судебную систему Республики Казахстан, поднять ее на новый уровень, который соответствует высоким международным стандартам.

В этой связи прежде всего необходимо отметить как результат огромной работы, проведенной законодательной, а также высшей судебной властью в лице Верховного Суда РК, оперативную практическую реализацию ряда важнейших шагов, предусмотренных Планом нации, в том числе 21-го шага Плана, предусматривающего расширение области применения суда присяжных, а также законодательное определение категории уголовных дел, по которым суд присяжных должен быть обязательным.

Такая реализация осуществлена путем принятия Закона РК от 31 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы отправления правосудия», введенного в действие с 1 января 2016 года.

В соответствии с новой редакцией ч. 1 ст. 52 УПК РК в редакции от 4 июля 2014 года сфера применения суда с участием присяжных заседателей существенно расширена.

Сделано это посредством законодательного установления возможности рассмотрения по ходатайству обвиняемого специализированным межрайонным судом по уголовным делам в составе одного судьи и десяти присяжных заседателей помимо дел о преступлениях, за совершение которых уголовным законом предусмотрена смертная казнь или пожизненное лишение свободы (с известными исключениями, установленными данной нормой УПК), также уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 125 УК РК (в редакции от 3 июля 2014 года) «Похищение человека при особо отягчающих обстоятельствах», ч. 4 ст. 128 УК «Торговля людьми при особо отягчающих обстоятельствах», ч. 5 ст. 132 УК «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений, связанное с вовлечением несовершеннолетнего в преступную деятельность преступной группы», а также ч. 4 ст. 135 УК «Торговля несовершеннолетними при особо отягчающих обстоятельствах».

В соответствии с новой редакцией ч. ч. 2, 3 и 4 ст. 52 УПК рассмотрение уголовных дел, рассмотренных судом с участием присяжных заседателей, в апелляционном порядке осуществляется коллегиально в составе не менее трех судей апелляционной судебной коллегии по уголовным делам областного и приравненного к нему суда.

Рассмотрение дел в суде кассационной инстанции производится во всех случаях, в том числе и по делам, рассмотренным с участием присяжных, коллегиальным составом суда в нечетном количестве (не менее трех) судей Верховного Суда РК под председательством председателя судебной коллегии либо одного из судей по его поручению.

Рассмотрение дел по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 484 УПК, производится в коллегиальном составе в нечетном количестве (не менее семи) судей под председательством председателя Верховного Суда РК или одного из судей по его поручению. Это производится в случаях, если:

- судебный акт затрагивает государственные или общественные интересы, безопасность государства либо может привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей;

- приговором лицо осуждено к смертной казни или пожизненному лишению свободы;

- принятый судебный акт нарушает единообразие в толковании и применении судами норм права.

Также следует отметить, что исключение института обращения председательствующего к присяжным заседателям перед уходом в совещательную комнату компенсировано законодателем путем дополнения ст. 656 УПК, регламентирующей порядок проведения совещания и голосования в совещательной комнате, ч. 11, согласно которой председательствующий приводит содержание уголовного закона; излагает позиции государственного обвинителя и защиты; разъясняет порядок заполнения бюллетеней, а также порядок голосования при назначении наказания.

Этим же Законом с учетом перехода с 1 января т. г. в рамках реализации Плана нации с пятиступенчатой системы отправления правосудия на трехступенчатую, из УПК исключен институт пересмотра вступивших в законную силу приговоров и постановлений, вынесенных по уголовным делам, в порядке надзора.

В связи с чем законодательно закреплено, что не вступившие в законную силу приговоры, постановления, в том числе по делам, рассмотренным судом с участием присяжных заседателей, подлежат пересмотру в установленном уголовно-процессуальным законом апелляционном порядке.

Вышеуказанные судебные акты, прошедшие стадии апелляционного пересмотра, вступившие в законную силу, а также постановления и приговоры самой апелляционной инстанции в соответствии с ч. 1 ст. 484 УПК подлежат окончательному пересмотру в кассационном порядке в высшей судебной инстанции Верховном Суде Республики Казахстан.

При этом в гл. 70 УПК закреплены особенности производства по пересмотру вступивших в законную силу приговоров, постановлений по делам, рассмотренным судом с участием присяжных заседателей.

Эти принципиальные положения закреплены и регулируются положениями ст. ст. 665 и 666 УПК.

Так, согласно ст. 665 УПК такой пересмотр осуществляется Верховным Судом РК по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 485 УПК, при осуждении невиновного.

Такой пересмотр возможен и в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 485 УПК, когда судебный акт затрагивает государственные или общественные интересы, безопасность государства либо может привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей; когда приговором лицо осуждено к смертной казни или пожизненному лишению свободы; когда принятый судебный акт нарушает единообразие в толковании и применении судами норм права. В указанных случаях постановления кассационной инстанции могут быть пересмотрены по представлению председателя Верховного Суда РК и протесту Генерального прокурора РК (ч. 4 ст. 484 УПК). Кроме того, вступившие в законную силу приговоры о смертной казни повторно пересматриваются в кассационном порядке в случае отмены моратория на исполнение смертной казни (ч. 3 ст. 485 УПК).

Также в кассационном порядке судебные акты по делам, рассмотренным с участием присяжных заседателей, могут быть пересмотрены после прохождения стадии апелляционного пересмотра, в связи с неправильным применением норм Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РК при наз начении наказания.

Ст. 666 УПК закреплен принцип недопустимости ухудшения положения осужденного при пересмотре в кассационном порядке вступившего в законную силу приговора, постановления суда с участием присяжных заседателей.

Данной правовой нормой установлено, что пересмотр обвинительного приговора, а также постановления суда в кассационном порядке в связи с необходимостью применения уголовного закона о более тяжком преступлении, ввиду мягкости наказания или по иным основаниям, влекущим за собой ухудшение положения осужденного, а также пересмотр оправдательного приговора либо постановления суда о прекращении уголовного дела не допускаются.

В вышеизложенном во всей полноте проявляется демократический характер казахстанской модели отправления правосудия с участием представителей народа, характеризующейся открытостью, доступностью и максимальной защитой конституционных прав граждан.