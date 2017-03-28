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Более 2 млн тг вынесли преступники из дома убитой ими пенсионерки в Костанайской области

28 марта 2017, 12:46

Подозреваемые вошли в доверие к пенсионерке, а затем совершили убийство.

Сотрудниками ДВД Костанайской области раскрыто убийство пенсионерки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Преступление было совершено 8 января 2017 года. Труп 87-летней женщины в частном доме 11 января обнаружил ее внук.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали двоих подозреваемых, которые в настоящее время арестованы. Они оба ранее судимые за совершение мошенничеств и краж.

Мотивом преступления послужила корысть - преступники из дома жертвы вынесли более двух миллионов тенге. Подозреваемые вошли в доверие к пенсионерке, а затем совершили убийство.

В настоящее время полиция располагает доказательствами совершения задержанными 11 эпизодов мошеннических действий и 3 краж на территории Костанайской области, по которым им предъявлены обвинения.

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