В Париже вспыхнули беспорядки после убийства мужчины полицией

В Париже начались столкновения после убийства полицейскими 56-летнего Ли Шайо, ранены трое сотрудников правоохранительных органов, сообщает газета Le Parisien, передает сообщает газета Le Parisien, передает РИА Новости





Почтить память погибшего собрались десятки человек. Мирная демонстрация возле полицейского участка в 19 округе Парижа переросла в беспорядки. В результате неизвестные разбили стекло полицейского автомобиля и попытались его поджечь. Полиция начала разгонять собравшихся, а участники акции стали кидать в них камни и бутылки.





Задержаны по меньшей мере 35 человек.

Paris - Des affrontements toujours en cours dans les rues à proximité du commissariat du 19eme. Véhicule incendié. #mortdeLiuShaoyopic.twitter.com/Kx7NBm802B — Remy Buisine (@RemyBuisine) 27 марта 2017 г.

Поводом для столкновений стал инцидент, произошедший 27 марта. Тогда двое полицейских приехали в квартиру проверить информацию о бытовой ссоре и застрелили мужчину, который выскочил на них с ножницами. Дочь погибшего считает, что ее отец не мог напасть на людей. Как сообщает Le Figaro, в семье настаивают, что Шайо резал кухонными ножницами рыбу, а когда раздался звонок в дверь, он машинально пошел ее открывать с ножницами в руках. По словам адвоката семьи, полицейские превысили полномочия.