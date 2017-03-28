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В Париже вспыхнули беспорядки после убийства мужчины полицией

28 марта 2017, 12:55

Мирная демонстрация возле полицейского участка в 19 округе Парижа переросла в беспорядки.

В Париже начались столкновения после убийства полицейскими 56-летнего Ли Шайо, ранены трое сотрудников правоохранительных органов, сообщает газета Le Parisien, передает РИА Новости.

Почтить память погибшего собрались десятки человек. Мирная демонстрация возле полицейского участка в 19 округе Парижа переросла в беспорядки. В результате неизвестные разбили стекло полицейского автомобиля и попытались его поджечь. Полиция начала разгонять собравшихся, а участники акции стали кидать в них камни и бутылки.

Задержаны по меньшей мере 35 человек.
Поводом для столкновений стал инцидент, произошедший 27 марта. Тогда двое полицейских приехали в квартиру проверить информацию о бытовой ссоре и застрелили мужчину, который выскочил на них с ножницами. Дочь погибшего считает, что ее отец не мог напасть на людей. Как сообщает Le Figaro, в семье настаивают, что Шайо резал кухонными ножницами рыбу, а когда раздался звонок в дверь, он машинально пошел ее открывать с ножницами в руках. По словам адвоката семьи, полицейские превысили полномочия.

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