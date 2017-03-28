В Париже вспыхнули беспорядки после убийства мужчины полицией
28 марта 2017, 12:55
Мирная демонстрация возле полицейского участка в 19 округе Парижа переросла в беспорядки.
В Париже начались столкновения после убийства полицейскими 56-летнего Ли Шайо, ранены трое сотрудников правоохранительных органов, сообщает газета Le Parisien, передает РИА Новости.
Почтить память погибшего собрались десятки человек. Мирная демонстрация возле полицейского участка в 19 округе Парижа переросла в беспорядки. В результате неизвестные разбили стекло полицейского автомобиля и попытались его поджечь. Полиция начала разгонять собравшихся, а участники акции стали кидать в них камни и бутылки.
Задержаны по меньшей мере 35 человек.
Paris - Des affrontements toujours en cours dans les rues à proximité du commissariat du 19eme. Véhicule incendié. #mortdeLiuShaoyopic.twitter.com/Kx7NBm802B— Remy Buisine (@RemyBuisine) 27 марта 2017 г.
Поводом для столкновений стал инцидент, произошедший 27 марта. Тогда двое полицейских приехали в квартиру проверить информацию о бытовой ссоре и застрелили мужчину, который выскочил на них с ножницами. Дочь погибшего считает, что ее отец не мог напасть на людей. Как сообщает Le Figaro, в семье настаивают, что Шайо резал кухонными ножницами рыбу, а когда раздался звонок в дверь, он машинально пошел ее открывать с ножницами в руках. По словам адвоката семьи, полицейские превысили полномочия.
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