В Астане выявляют квартиры, сдаваемые незаконно

С 15 марта по 1 июня участковыми инспекторами полиции МПС УВД района «Алматы» совместно с работниками КСК на сегодняшний день выявлено более 60 квартир.

С начала года от работников КСК участковым инспекторам полиции поступило свыше 100 сообщений о незаконной сдаче квартир внаем , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВд Астаны.





В рамках реализации проекта «Безопасность и комфорт в столице» Местной полицеской службой УВД района «Алматы» Астаны совместно с работниками кооперативов-собственников квартир ежедневно проводятся мероприятия, направленные на выявление фактов незаконной сдачи квартир в аренду. При этом, особое внимание уделяется лицам, представляющим оперативный интерес, оказывающим интимные услуги и т.д.





Работники КСК при выявлении незаконно проживающих граждан, сообщают участковому инспектору полиции. Всего с начала года от работников КСК в участковые пункты полиции и непосредственно участковым инспекторам поступило свыше 100 сообщений о незаконной сдаче квартир внаем.





За время проведения ОПМ «Участок», который проходит с 15 марта по 1 июня 2017 года, по обходу квартир участковыми инспекторами полиции МПС УВД района «Алматы» совместно с работниками КСК на сегодняшний день выявлено более 60 квартир, где по предварительным данным зафиксированы факты сдачи квартир внаем.





Кроме этого, при проведении данных мероприятий полицейскими и работниками КСК проводится разъяснительная работа с владельцами квартир, арендаторами и арендодателями о том, что при сдаче квартиры необходимо заключить письменный договор между владельцем картиры и арендатором, с обязательным указанием фактического проживания количества граждан и период проживания. Копию договора необходимо предоставить в налоговый орган, а также временно прописать по месту жительства граждан, арендовавших жилое помещение.