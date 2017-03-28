В Павлодаре история влюбленных из колодца получила продолжение
28 марта 2017, 13:00
Оказавшись без крыши над головой, Женя и Надежда вновь требуют защиты.
Влюбленные из колодца вновь оказались на улице. Причиной стал конфликт с администрацией экибастузского центра социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства, передает pavon.kz.
Работники пожаловались директору учреждения Ерлану Кабдылову на Евгения Пихутько и Надежду Храмцову за нетрезвое появление в центре, драку с одной из проживающих и нежелание подчиниться уставу заведения.
В свою очередь молодые люди обвинили директора заведения Ерлана Кабдылова в несправедливости. Для наглядности террора его сотрудников по отношению к проживающим Женя порезал вены на руке. Это и стало последней точкой в решении об исключении пары из центра. Оказавшись без крыши над головой, Женя и Надежда вновь требуют защиты.
По их словам, в госучреждении нарушаются права бездомных людей. Некоторые сотрудники хамят и угрожают, на дворовые работы и вовсе выгоняют трудиться без перчаток и едва ли не в носках. Также Евгений Пихутько заявил, что выгнали их за то, что им "рот не закрыть угрозами", а "неудобные там не нужны".
Сотрудники детского дома "Умит" разводят руками, говорят, все ведь сделали для пары - и документы восстановили, и в очередь за квартирой поставили, и работу нашли. Больше помочь не в силах. Выйдет ли пара теперь на работу 4 апреля - неизвестно. Мобильные номера отключены. Правду Женя и Надя планировали искать в Павлодаре. Но там ли они? Неизвестно.
Фото: pavon.kz
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