Судебная практика Казахстана по применению Орхусской конвенции будет рекомендована странам-участникам Конвенции

Судья Верховного Суда Казахстана Бейбут Шермухаметов принял участие в работе прошедшего 27-28 февраля 2017 года во Дворце Наций (Женева, Швейцария) заседания 10-го Совещания «Целевой группы по доступу к правосудию в рамках Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам окружающей среды».

В работе форума также участвовали свыше 60 судей, работников правительственных органов и судебных систем, представителей ВУЗов, НПО и общественных экологических организаций из 20 стран мира. Они рассмотрели вопросы процессуальной правоспособности по защите нарушенного права либо общественного интереса при оспаривании решений государственных органов, касающихся окружающей среды, различия в судебном надзоре решений государственных органов в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 9 Орхусской Конвенции, права судов на изменение решений государственных органов по существу и доступность средств правовой защиты.

Специальный репортер ООН Мишель Форст (Франция) доложил, что за последние два года в странах ЦЮ Америки, ЮВА погибли около 100 защитников окружающей среды, в том числе, правозащитник Берта из Гондураса и ее двое коллег. Они боролись против бесконтрольного вырубания тропических лесов, что может повлечь экологическую катастрофу и гибель тысяч людей. Сама М.Форст получала угрозы расправы, ее обвиняли в терроризме, погромах, однако власти не принимали мер по пресечению этих незаконных действий.

Патрик Дитц (Комиссия Евросоюза) сообщил о применении судебного прецедента в странах Восточной Европы по экологическим спорам, в частности, на примере судов Словакии. О борьбе с коррупцией в области охраны окружающей среды доложила Гордана Петкович (Департамент Министерства агрокультуры и охраны окружающей среды, Сербия).

Хлоя Гамбин (Управление по охране окружающей среды, Мальта) рассказала, что интернет-ресурсы судов страны присоединены онлайн к Общеевропейскому порталу «Digital Justice (Цифровое правосудие)». Судьи в режиме реального времени получают сведения о правовой системе, законах, изменениях в законодательствах стран, подключенных к порталу. Работники судов могут помочь сторонам правильно составить документы на мальтийском, английском и других языках.

По сообщению Виктора Каменкова (Белоруссия) в стране широко обсуждается вопрос применения медиации по делам об обжаловании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, должностных лиц. Он отметил, что это могло бы снизить нагрузку на суды и расширить правовое поле медиации.

Б.Шермухаметов доложил о существенных изменениях в судебной практике по экологическим спорам в гражданском судопроизводстве, о принятии Верховным Судом Казахстана по этому поводу нормативного постановления. Таким образом, были сняты многие проблемы применения экологического законодательства, дано судебное толкование нормам права, урегулированы вопросы ответственности за совершение экологических правонарушений. Судья привел пример применения статьи 9 Орхусской конвенции непосредственно Верховным Судом (по жалобе ОО «Зеленое спасение» о признании недостоверной информацией ответа Департамента экологии города Алматы о выдаче экологического разрешения).

В ходе заседания его участники заслушали отчеты группы международных экспертов о положении с доступом к правосудию в рамках исполнения Орхусской конвенции в странах Центральной и Восточной Европы, Средней Азии и Казахстане. Эксперты приняли замечание судьи Казахстана о применении ими устаревших данных в отчетах за 2016 год.

Отмечено, что в отличие от Казахстана во многих странах Европы (без учета Российской Федерации, Беларуси, Украины и Молдовы), одной из главных проблем остается правоспособность неправительственных организаций (НПО) и возможность участия в суде в качестве истцов по гражданским делам по экологическим спорам. Так, например, каждой НПО, помимо облечения своей деятельности в соответствующую организационно-правовую форму, необходимо доказать свой юридический интерес в экологическом споре. Судья города Лунбург Томас Шомерус (ФРГ) привел два примера, когда местные суды допустили НПО к участию в суде и подтвердили их право на подачу исков по делам о расширении русла на реке Вассер и по ветряным генераторам в Нижней Саксонии.

Примечательно, что председатель совещания Ян Дарпё (Швеция) отметил, что Казахстан достиг существенного прогресса в развитии доступа к правосудию и применении норм Орхусской конвенции.

Опыт Казахстана будет рекомендован странам-участникам Конвенции.