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Новости за сегодня

В Астане выявляют квартиры, сдаваемые незаконно

 

С начала года от работников КСК участковым инспекторам полиции поступило свыше 100 сообщений о незаконной сдаче квартир внаем, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВд Астаны.

В рамках реализации проекта «Безопасность и комфорт в столице» Местной полицеской службой УВД района «Алматы» Астаны совместно с работниками кооперативов-собственников квартир ежедневно проводятся мероприятия, направленные на выявление фактов незаконной сдачи квартир в аренду. При этом, особое внимание уделяется лицам, представляющим оперативный интерес, оказывающим интимные услуги и т.д.

Работники КСК при выявлении незаконно проживающих граждан, сообщают участковому инспектору полиции. Всего с начала года от работников КСК в участковые пункты полиции и непосредственно участковым инспекторам поступило свыше 100 сообщений о незаконной сдаче квартир внаем.

За время проведения ОПМ «Участок», который проходит с 15 марта по 1 июня 2017 года, по обходу квартир участковыми инспекторами полиции МПС УВД района «Алматы» совместно с работниками КСК на сегодняшний день выявлено более 60 квартир, где по предварительным данным зафиксированы факты сдачи квартир внаем.

Кроме этого, при проведении данных мероприятий полицейскими и работниками КСК проводится разъяснительная работа с владельцами квартир, арендаторами и арендодателями о том, что при сдаче квартиры необходимо заключить письменный договор между владельцем картиры и арендатором, с обязательным указанием фактического проживания количества граждан и период проживания. Копию договора необходимо предоставить в налоговый орган, а также временно прописать по месту жительства граждан, арендовавших жилое помещение.

 

28 марта 2017, 13:25
Источник, интернет-ресурс: *Министерства внутренних дел РК

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