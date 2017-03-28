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Новости за сегодня

В РК перед посевной снизили ставки акцизов на дизельное топливо

 

Правительством по предложению Министерства сельского хозяйства принято решение к началу сезона весенне-полевых работ снизить ставки акцизов на дизельное топливо в период с апрель — май текущего года с 9 300 тенге/тонна до 540 тенге/тонна, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

Как было отмечено в ходе заседания Правительства, в конечном счете это позволит нашим сельчанам сэкономить около 2 млрд. тенге.

Отметим, что госрегулирование розничной цены на дизельное топливо было отменено в августе прошлого года.

Данное решение было принято из-за того, что в Казахстане дизтопливо стало на 45% дешевле, чем в России. И это привело большому оттоку казахстанского топлива на российский рынок и, как следствие, к его дефициту у нас в стране.

Это решение, с одной стороны, уменьшила дисбаланс цен между нашими странами, но, с другой стороны, увеличила маржинальность производителей и продавцов топлива.

Поэтому постановлением Правительства РК от 13 марта 2015 года «Об утверждении ставок акцизов на бензин и дизельное топливо» было принято решение повысить ставки акцизов на ГСМ в период с апреля по октябрь с 540 до 9 300 тенге/тону.

Но это повышение могло лишить сельхозпроизводителей получать удешевленное дизтопливо на сезон сельхозработ и привести к дополнительным затратам аграриев на сумму порядка 10 млрд. тенге. В свою очередь, это могло привести к увеличению стоимости продукции и продуктов питания.

Поэтому сегодня и было принято решение снизить ставки акцизов.

 

28 марта 2017, 13:26
Источник, интернет-ресурс: Министерства сельского хозяйства РК

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