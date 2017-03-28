В Польше эксгумировали тело еще одной жертвы крушения Ту-154 под Смоленском

Это 16-я эксгумация, проведенная в связи со следствием по делу смоленской катастрофы.

Тело 16-го погибшего в смоленской авиакатастрофе эксгумировали в Варшаве, сообщила журналистам официальный представитель прокуратуры Польши Эва Бялик , передает , передает РИА Новости





"На варшавском военном кладбище эксгумировано из могилы тело Станислава Микке. Это 16-я эксгумация, проведенная в связи со следствием по делу смоленской катастрофы", — сообщила Бялик.





Микке был судьей, адвокатом, писателем и заместителем председателя Совета охраны памяти жертв войн и мучеников, участвовал в работе по "катыньскому делу".





Эксгумации останков жертв катастрофы ведутся в рамках нового расследования причины крушения самолета, проводимого в Польше. Первыми в ноябре 2016 года были эксгумированы останки Качиньского и его супруги Марии.

Уже выяснилось, что два человека были похоронены в могилах не под своими именами. Прокуратуре предстоит провести эксгумацию останков еще 72 человек — тех, кто не был кремирован и не был эксгумирован ранее. Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.



