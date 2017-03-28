По итогам 2016 года отмечается высокая степень достижения целевых индикаторов и показателей ГПИИР

На очередном заседании Правительства, под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, рассмотрен вопрос о реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы по итогам 2016 года.

«В целом отмечается высокая степень достижения целевых индикаторов и показателей ГПИИР. Так, достижение по 4 целевым индикаторам и 10 показателям результатов составляет 84,6%», - доложил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

Объем экспорта обрабатывающей промышленности вырос на 4,2 п.п. (план - 86%, факт - 90,2%). Произошел реальный рост производительности труда в обрабатывающей промышленности на 30,4 п.п. (план - 101,3%, факт - 131,7%). Объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности вырос на 84,1 млрд. тенге или 1,1% (план - 750 млрд. тенге, факт - 834,1 млрд. тенге).

По итогам 2016 года степень исполнения Плана мероприятий ГПИИР составила 97,6%. При этом, из запланированных на 2016 год 42 пунктов Плана мероприятий исполнено 34 мероприятия, частично исполнено 7, отметил министр.

По данным акиматов областей, по итогам 2016 года запущено 130 проектов Карты поддержки предпринимательства на сумму порядка 343 млрд. тенге с созданием более 9,9 тыс. постоянных рабочих мест. Объем произведенной продукции проектов, введенных в эксплуатацию в 2016 году, составил 52,6 млрд. тенге или 0,7% от общего объема обрабатывающей промышленности.

Вклад обрабатывающей промышленности в приросте ВВП 2016 года составил 3 508 млрд. тенге или 0,1 п.п.

Наиболее крупными реализуемыми проектами, исходя из объема вложенных инвестиций, в регионах являются ТОО «Алтай полиметаллы» (строительство и эксплуатация горно-обогатительного комплекса на базе месторождения «Коктасжал» на сумму - 63,1 млрд.тенге); ТОО «Актауский Морской Северный Терминал» по расширению Актауского международного морского торгового порта в северном направлении на сумму - 37,5 млрд.тенге; ТОО «Караганда Энергоцентр» по расширению Карагандинской ТЭЦ-3 третья очередь на сумму - 31,9 млрд.тенге; ТОО «R.W.S. Wheelset» по производству железнодорожных осей и формирования колесных пар в Республике Казахстан на сумму - 11,9 млрд. и др.

В целом, итоги реализации Программы за 2016 год полагаем возможным считать положительными, заключил Т. Сулейменов.