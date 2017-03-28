Экс-главе ЕНПФ продлили арест до конца апреля
28 марта 2017, 13:40
Ранее ему уже продлевали арест до конца марта.
Бывшему главе ЕНПФ Руслану Ерденаеву продлили арест до 28 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.
Напомним, ранее ему уже продлевали арест на месяц, до 28 марта. Как сообщалось ранее, Р. Ерденаев, а также начальник управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Муса Бахтов, председатель наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжан Кенжебаев, директор ТОО «Бузгул Аурум» А.Найзагарин подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности.
Им предъявлено обвинение по статье "Присвоение и растрата вверенного чужого имущества" УК РК.
Ранее сообщалось, что сделку ЕНПФ в 5 миллиардов тенге расследует ДКНБ Алматы. Как стало известно, основанием для досудебного расследования по факту сделки ЕНПФ о приобретении облигаций ТОО «Бузгул Аурум» стало заявление от Национального банка РК.
Фото: mln.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4850709-7a7f6bee6c3f5eee7d08b7263cd30531
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...