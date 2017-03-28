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Экс-главе ЕНПФ продлили арест до конца апреля

28 марта 2017, 13:40

Ранее ему уже продлевали арест до конца марта.

Бывшему главе ЕНПФ Руслану Ерденаеву продлили арест до 28 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

Напомним, ранее ему уже продлевали арест на месяц, до 28 марта. Как сообщалось ранее, Р. Ерденаев, а также начальник управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Муса Бахтов, председатель наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжан Кенжебаев, директор ТОО «Бузгул Аурум» А.Найзагарин подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности.


Ранее сообщалось, что сделку ЕНПФ в 5 миллиардов тенге расследует ДКНБ Алматы. Как стало известно, основанием для досудебного расследования по факту сделки ЕНПФ о приобретении облигаций ТОО «Бузгул Аурум» стало заявление от Национального банка РК.

Фото: mln.kz

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