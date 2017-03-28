Президент Ирака заявил, что скоро страну освободят от "военной силы" ИГ
28 марта 2017, 13:40
Присутствие ИГ как военной силы "на земле", я полагаю, закончится в течение небольшого промежутка времени - сказал Фуад Масум.
Багдад ожидает, что скоро вся территория Ирака будет освобождена от военной силы террористической группировки "Исламское государство", заявил в интервью РИА Новости президент Ирака Фуад Масум.
"Что касается окончательной победы над ИГ и его искоренения, то это займет некоторое время, однако присутствие ИГ как военной силы "на земле", я полагаю, закончится в течение небольшого промежутка времени", — сказал он.
По словам иракского президента, для победы над ИГ "как над организацией и ячейками, действующими время от времени, понадобится больше времени".
"Если говорить о военном аспекте, то сейчас иракская армия и другие формирования сражаются с ИГ. Мы получали и продолжаем получать помощь от разных стран, но нам понадобится время после победы над ИГ как над военной силой для сотрудничества и координации с различными странами, потому что ИГ* — это не только военная сила, но и террористическая идеология, которая прибегает к различным формам действия", — отметил Масум.
Фото © AP Photo/ Khalid Mohammed
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