Назарбаев: Казахстан применяет опыт ОАЭ в работе МФЦ «Астана»

В рамках рабочего визита в Объединённые Арабские Эмираты Нурсултан Назарбаев посетил Дубайский международный финансовый центр (DIFC) , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





Глава государства провел встречу с руководством финансового центра. В ходе переговоров Нурсултан Назарбаев ознакомился с деятельностью DIFC, а также был проинформирован о дальнейших перспективах развития центра.





Президенту Казахстана была представлена информация о вкладе DIFC в ВВП Дубаи, который вырос на 8% с момента создания данной структуры. Также отмечается значительный рост зарегистрированных в DIFC компаний и существенное развитие его инфраструктуры.









Глава государства подчеркнул, что Казахстан изучает и применяет опыт ОАЭ в работе Международного финансового центра «Астана», отметив, что в целях эффективной деятельности данной организации уже реализован ряд необходимых шагов и мер.





Нурсултан Назарбаев поделился своим видением развития МФЦА как ведущей финансовой структуры в евразийском регионе, создаваемой на базе Астанинского центра. В завершение переговоров стороны обсудили результаты и перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества.









Фото: akorda.kz