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Назарбаев: Казахстан применяет опыт ОАЭ в работе МФЦ «Астана»

28 марта 2017, 13:52

Стороны обсудили результаты и перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества.

В рамках рабочего визита в Объединённые Арабские Эмираты Нурсултан Назарбаев посетил Дубайский международный финансовый центр (DIFC), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства провел встречу с руководством финансового центра. В ходе переговоров Нурсултан Назарбаев ознакомился с деятельностью DIFC, а также был проинформирован о дальнейших перспективах развития центра.

Президенту Казахстана была представлена информация о вкладе DIFC в ВВП Дубаи, который вырос на 8% с момента создания данной структуры. Также отмечается значительный рост зарегистрированных в DIFC компаний и существенное развитие его инфраструктуры.



Глава государства подчеркнул, что Казахстан изучает и применяет опыт ОАЭ в работе Международного финансового центра «Астана», отметив, что в целях эффективной деятельности данной организации уже реализован ряд необходимых шагов и мер.

Нурсултан Назарбаев поделился своим видением развития МФЦА как ведущей финансовой структуры в евразийском регионе, создаваемой на базе Астанинского центра. В завершение переговоров стороны обсудили результаты и перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества.


Фото: akorda.kz
Видео: Телерадиокомплекс Президента РК

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