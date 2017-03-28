В ЮКО увеличится количество продовольственных ярмарок. Данное поручение было возложено на руководство областного управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма, в ходе прошедшего селекторного совещания под председательством акима области Жансеита Туймебаева, сообщает пресса-служба акима ЮКО.













Вместе с тем, заместитель руководителя вышеназванного управления Ильс Оспанов доложил, что в рамках недопущения роста цен на социально-значимые продовольственные товары составлен анализ цен за февраль месяц, а также проводится постоянная работа по стабилизации цен. Согласно информации, в области в прошлом месяце снизились цены на яйца - на 4,7%, на масло подсолнечное - на 1,7%, а сахар - на 1,3%. Правда, в регионе заметен сезонный рост цен на картофель, лук и капусту.





Также он отметил, что на территории области, в целях стабилизации цен созданы специальные штабы. Кроме того, для недопущения необоснованного роста цен в области с руководителями рынков, торговых домов и магазинов подписаны 270 меморандумов. Наряду с этим, с начала года проведено 26 продовольственных ярмарок, где цены оказались на 10-15% ниже рыночных, а в общей сложности реализовано 198 тонн продукции.





Более того, по его словам за 2 месяца текущего года из стабилизационного фонда продано 60,2 тонны продукции.





В завершении своего выступления Ильяс Есетович отметил, что в целях стабилизации цен, продукты, на которые предполагается рост цен, а именно сахар, гречка и макаронные изделия планируется закупить через стабилизационный фонд.





Наряду с этим, заместитель руководителя подчеркнул, что в ближайшее время вместе с крестьянскими хозяйствами запланирована стабилизация цен на картофель и лук по фьючерскому соглашению, организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок 2 раза в неделю, открытие в Шымкенте социальных магазинов, создание распределительных центров продовольственных продуктов по оптовым ценам на базе транспортного логистического центра и открытие коммунальных рынков.

Заслушав информацию, Жансеит Кансеитович остался недоволен ходом проводимых работ по стабилизации цен.





Глава региона поставил задачу увеличить количество продовольственных ярмарок на те продукты, торгуемые по льготной цене в весенний период, а также организовать как минимум 3 ярмарки в 3 точках, где наблюдается большой поток людей.





Помимо этого, аким области поручил проводить постоянный мониторинг цен на рынках, и держать на контроле данную ситуацию.