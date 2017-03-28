Без изменения оставлен приговор воспитаннику алматинского детдома, обвиненному в педофилии
28 марта 2017, 13:53
20-летний парень отправится в колонию на 15 лет.
В Алматинском городском суде вынесено постановление апелляционной коллегии по уголовным дела в отношении Серика Асылбекова, передает Zakon.kz.
Напомним, бывший воспитанник детского дома №1 города Алматы Серик Асылбеков, которому сегодня исполнилось 20 лет, приговором Межрайонного суда по уголовным делам был признан виновным по ст. 124 УК РК "Насильственные действия сексуального характера", и приговорен к 15 годам лишения свободы.
Cкандал в алматинском детском доме №1 вспыхнул в феврале, когда достоянием прессы стала видеозапись, на которой 10-летний ребенок рассказывает, как бывший выпускник этого учреждения неоднократно насиловал его и заставлял танцевать стриптиз. Руководители детдома назвали тогда показания мальчика плодом бурной фантазии. 19-летнего подозреваемого задержали и поместили под стражу. Спустя некоторое время от работы отстранили и директора заведения.
Между тем, его адвокат Айман Умарова заявляла о том, что в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции был допущен ряд грубых нарушений. А другие воспитанники детского дома выступили в защиту Асылбекова, считая, что его могли подставить.
Постановлением апелляционной коллегии по уголовным делам приговор суда первой инстанции в отношении Серика Асылбекова был оставлен без изменения.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4850715-eb9d2e23e3b6e45980615be0911cb29b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...