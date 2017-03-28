Без изменения оставлен приговор воспитаннику алматинского детдома, обвиненному в педофилии

20-летний парень отправится в колонию на 15 лет.

В Алматинском городском суде вынесено постановление апелляционной коллегии по уголовным дела в отношении Серика Асылбекова,





Напомним, бывший воспитанник детского дома №1 города Алматы Серик Асылбеков, которому сегодня исполнилось 20 лет, приговором Межрайонного суда по уголовным делам был признан виновным по ст. 124 УК РК "Насильственные действия сексуального характера", и приговорен к 15 годам лишения свободы.





Cкандал в алматинском детском доме №1 вспыхнул в феврале, когда достоянием прессы стала видеозапись, на которой 10-летний ребенок рассказывает, как бывший выпускник этого учреждения неоднократно насиловал его и заставлял танцевать стриптиз. Руководители детдома назвали тогда показания мальчика плодом бурной фантазии. 19-летнего подозреваемого задержали и поместили под стражу. Спустя некоторое время от работы отстранили и директора заведения.





Между тем, его адвокат Айман Умарова заявляла о том, что в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции был допущен ряд грубых нарушений. А другие воспитанники детского дома выступили в защиту Асылбекова , считая, что его могли подставить.





Постановлением апелляционной коллегии по уголовным делам приговор суда первой инстанции в отношении Серика Асылбекова был оставлен без изменения.



