Информацию о концерте Рианны прокомментировали в ЭКСПО
28 марта 2017, 14:01
Есть отдельная программа от МКС РК и будет некая от акимата Астаны, но она постоянно меняется.
Директор департамента по связям с общественностью «Астана ЭКСПО-2017» Сергей Куянов призвал не распространять неподтвержденную информацию о культурно-развлекательных мероприятиях в рамках Международной выставки «ЭКСПО-2017», передает МИА «Казинформ».
Напомним, несколько дней назад на сайте, где опубликована комплексная программа культурно-зрелищных и спортивных мероприятий ЭКСПО-2017 в графике появилась информация о запланированном на 6 июля концерте мировой звезды Рианны на стадионе «Астана Арена». Однако позже столбец с датой выступления певицы исчез. Сайт принадлежит Министерству культуры и спорта РК. Позже в ведомстве сообщили, что информация о выступлении Рианны в Астане, является неподтверждённой.
Куянов подчеркнул, что на официальном сайте ЭКСПО размещена программа культурно-развлекательных мероприятий, даты которых взяты из заключенных контрактов. Поэтому вероятность того, что что-то изменится, очень мала.
«Давайте будем помнить, что есть один официальный сайт. Безусловно, есть отдельная программа от Министерства культуры и спорта, будет некая от акимата Астаны, но она постоянно меняется, как вы убедились в эти дни (...) Ту информация, которую они разместили, нужно перепроверять», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов об анонсированном концерт Рианны.
Фото: lady.mail.ru
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