На трассе Балхаш-Караганда пять человек погибли в ДТП

Пять человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на трассе Балхаш-Караганда в результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей , передает , передает МИА «Казинформ»





Авария произошла 27 марта на участке дороги Караганда-Балхаш в 50 километрах от села Аксу-Аюлы.





По словам руководителя пресс-службы Департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжана Кудиярова, водитель автомобиля Audi 80, по предварительным данным, не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым транспортом Mercedes-Benz Sprinter.





Трое пассажиров Audi скончались на месте аварии. Водитель легковой машины и еще один пассажир скончались при госпитализации. Водитель грузового транспорта не пострадал.



