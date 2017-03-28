На трассе Балхаш-Караганда пять человек погибли в ДТП
28 марта 2017, 14:07
По факту ДТП проводится досудебное расследование.
Пять человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на трассе Балхаш-Караганда в результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей, передает МИА «Казинформ».
Авария произошла 27 марта на участке дороги Караганда-Балхаш в 50 километрах от села Аксу-Аюлы.
По словам руководителя пресс-службы Департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжана Кудиярова, водитель автомобиля Audi 80, по предварительным данным, не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым транспортом Mercedes-Benz Sprinter.
Трое пассажиров Audi скончались на месте аварии. Водитель легковой машины и еще один пассажир скончались при госпитализации. Водитель грузового транспорта не пострадал.
По факту ДТП проводится досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия».
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