Экс-главе ЕНПФ продлили арест до конца апреля

Бывшему главе ЕНПФ Руслану Ерденаеву продлили арест до 28 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

Напомним, ранее ему уже продлевали арест на месяц, до 28 марта. Как сообщалось ранее, Р. Ерденаев, а также начальник управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Муса Бахтов, председатель наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжан Кенжебаев, директор ТОО «Бузгул Аурум» А.Найзагарин подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности.

Им предъявлено обвинение по статье «Присвоение и растрата вверенного чужого имущества» УК РК.

Ранее сообщалось, что сделку ЕНПФ в 5 миллиардов тенге расследует ДКНБ Алматы. Как стало известно, основанием для досудебного расследования по факту сделки ЕНПФ о приобретении облигаций ТОО «Бузгул Аурум» стало заявление от Национального банка РК.