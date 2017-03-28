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Новости за сегодня

Экс-главе ЕНПФ продлили арест до конца апреля

 

Бывшему главе ЕНПФ Руслану Ерденаеву продлили арест до 28 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

Напомним, ранее ему уже продлевали арест на месяц, до 28 марта. Как сообщалось ранее, Р. Ерденаев, а также начальник управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Муса Бахтов, председатель наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжан Кенжебаев, директор ТОО «Бузгул Аурум» А.Найзагарин подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности.

Им предъявлено обвинение по статье «Присвоение и растрата вверенного чужого имущества» УК РК.

Ранее сообщалось, что сделку ЕНПФ в 5 миллиардов тенге расследует ДКНБ Алматы. Как стало известно, основанием для досудебного расследования по факту сделки ЕНПФ о приобретении облигаций ТОО «Бузгул Аурум» стало заявление от Национального банка РК.

 

28 марта 2017, 14:06
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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