Требование о предоставлении копии таможенной декларации, оформленной в стране отправителя, при ввозе товаров в Туркменистан временно приостановлено

Департамент государственных доходов по Костанайской области на основании письма Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан от 24 марта 2017 года № КГД-12/7371-И для сведения участников внешнеэкономической деятельности сообщает следующее.

При помещении ввезенных в Туркменистан товаров под таможенный режим свободного обращения или временного хранения, наряду с документами, выдаваемыми для подтверждения данных, указанных в грузовой таможенной декларации, требование о предоставлении копии таможенной декларации, оформленной в стране отправителя, временно приостановлено.