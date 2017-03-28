 
Преимущественно ясно
15°

Алматы

Преимущественно ясно

Вероятность осадков: 18%

Влажность: 59%

Давление: 708 мм рт. ст.

Ветер: северо-восточный, 4.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

315.30

28 марта 

Курс НБРК

315.43

-

АЛМАТЫ

Покупка

314.50

Продажа

315.30

АСТАНА

Покупка

314.00

Продажа

315.00

Подробнее
343.00

28 марта 

Курс НБРК

342.75

-

АЛМАТЫ

Покупка

341.00

Продажа

343.00

АСТАНА

Покупка

341.50

Продажа

343.20

Подробнее
Новости за сегодня

Требование о предоставлении копии таможенной декларации, оформленной в стране отправителя, при ввозе товаров в Туркменистан временно приостановлено

Департамент государственных доходов по Костанайской области на основании письма Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан от 24 марта 2017 года № КГД-12/7371-И для сведения участников внешнеэкономической деятельности сообщает следующее.

При помещении ввезенных в Туркменистан товаров под таможенный режим свободного обращения или временного хранения, наряду с документами, выдаваемыми для подтверждения данных, указанных в грузовой таможенной декларации, требование о предоставлении копии таможенной декларации, оформленной в стране отправителя, временно приостановлено.


28 марта 2017, 14:05
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос. доходов по Костанайской области

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
3 -, . - . обновить код