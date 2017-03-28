Uber приостановил тесты беспилотников после аварии в Аризоне

Автомобиль находился в режиме автопилотирования, когда столкнулся с другим автомобилем, перевернулся на бок и протаранил третью машину. За рулем робокара находился водитель. На переднем пассажирском сиденье был еще один человек. Никто их участников аварии серьезно не пострадал.





Как следует из отчета полиции, виновником ДТП стал не робокар, а другой автомобиль, не сумевший разминуться с Volvo XC90. Тем не менее, Uber решил приостановить испытания беспилотников на время расследования обстоятельств аварии.





Произошедшее ДТП – лишь один эпизод в серии неудач Uber с беспилотниками. Ранее в СМИ попал отчет испытательного подразделения компании, из которого следует, что автономно управляемые такси Uber со временем не прогрессируют, а даже напротив – ухудшают свои показатели. Робокары компании в среднем не могут проехать и полутора километров без помощи водителя.

При этом еженедельно беспилотные автомобили Uber проезжают по 32,2 тысячи километров по дорогам Пенсильвании, Аризоны и Калифорнии.



