Uber приостановил тесты беспилотников после аварии в Аризоне
28 марта 2017, 14:18
Кроссовер Volvo XC90 второго поколения с системой автономного управления, принадлежащий сервису Uber, попал в серьезную аварию в Темпе, штат Аризона.
Автомобиль находился в режиме автопилотирования, когда столкнулся с другим автомобилем, перевернулся на бок и протаранил третью машину. За рулем робокара находился водитель. На переднем пассажирском сиденье был еще один человек. Никто их участников аварии серьезно не пострадал.
Как следует из отчета полиции, виновником ДТП стал не робокар, а другой автомобиль, не сумевший разминуться с Volvo XC90. Тем не менее, Uber решил приостановить испытания беспилотников на время расследования обстоятельств аварии.
Произошедшее ДТП – лишь один эпизод в серии неудач Uber с беспилотниками. Ранее в СМИ попал отчет испытательного подразделения компании, из которого следует, что автономно управляемые такси Uber со временем не прогрессируют, а даже напротив – ухудшают свои показатели. Робокары компании в среднем не могут проехать и полутора километров без помощи водителя.
При этом еженедельно беспилотные автомобили Uber проезжают по 32,2 тысячи километров по дорогам Пенсильвании, Аризоны и Калифорнии.
Via livecars
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4850726-8a71d50bf1305648c7ea0dba5deda78c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...