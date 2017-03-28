На пароме, затонувшем три года назад в Южной Корее, нашли тело неизвестного

Ранее сообщалось, что пока не обнаружены тела девяти пассажиров.

Тело неизвестного было обнаружено во вторник на борту пассажирского парома "Севоль", затонувшего в 2014 году в Южной Корее, пишет газета Korea Times, передает пишет газета Korea Times, передает РИА Новости





"Мы работаем над тем, чтобы опознать тело", — сообщил представитель министерства мореходства и рыболовства Южной Кореи. Он добавил, что тело было обнаружено в одной из сеток, установленных на окнах судна.





Других подробностей чиновник не предоставил. Сообщается, что во вторник пройдет экстренная пресс-конференция.



