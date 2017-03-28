На пароме, затонувшем три года назад в Южной Корее, нашли тело неизвестного
28 марта 2017, 14:20
Ранее сообщалось, что пока не обнаружены тела девяти пассажиров.
Тело неизвестного было обнаружено во вторник на борту пассажирского парома "Севоль", затонувшего в 2014 году в Южной Корее, пишет газета Korea Times, передает РИА Новости.
"Мы работаем над тем, чтобы опознать тело", — сообщил представитель министерства мореходства и рыболовства Южной Кореи. Он добавил, что тело было обнаружено в одной из сеток, установленных на окнах судна.
Других подробностей чиновник не предоставил. Сообщается, что во вторник пройдет экстренная пресс-конференция.
Фото © AP Photo/ Gang Jong-min
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