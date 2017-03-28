Вице-президент FIDE: ситуация с отставкой Илюмжинова некрасивая и непонятная

В понедельник на официальном сайте FIDE появилось сообщение от отставке главы организации, но позднее Илюмжинов ее опроверг

История с сообщением об отставке главы Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсана Илюмжинова является некрасивой и непонятной. Об этом ТАСС заявил вице-президент FIDE Борис Кутин, представляющий Словению.





В понедельник на официальном сайте FIDE была опубликована информация об отставке Илюмжинова. Как утверждалось в сообщении, глава федерации объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации. Однако сам Илюмжинов опроверг ТАСС эту информацию.





"Ситуация получается очень некрасивая и непонятная, - заявил Кутин. - В воскресенье состоялось заседание президентского совета FIDE, на котором Кирсан Илюмжинов действительно заявлял, причем дважды - до начала заседания и в самом его конце в рамках официального заявления - о своей возможной отставке. Он говорил, что если нужно, то он готов уйти в отставку. Однако письменного подтверждения этому нет, и поэтому возникла такая непонятная ситуация".





"Ситуацию может прояснить только сам Илюмжинов. У Кирсана есть проблемы с санкциями и финансовая ситуация нелегкая", - подчеркнул вице-президент FIDE.

В понедельник Илюмжинов отправил письмо всем национальным шахматным федерациям, в котором подчеркнул, что информация о его отставке не соответствует действительности.





© Вячеслав Прокофьев/ТАСС



