Бозумбаев высказался по возможному сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев высказался по вопросу сокращения добычи нефти Казахстаном в связи с договоренностями ОПЕК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Два основных переговорщика по соглашению об ограничении добычи нефти (в рамках ОПЕК) - Российская Федерация и Саудовская Аравия. Они проводят предварительную консультацию. Предполагается, что в апреле и в мае пройдут консультации в рамках ОПЕК по продлению этого соглашения. Я с коллегами разговаривал и думаю, что любые выводы преждевременны, в том числе для Казахстана тоже. Сегодня что-то вам сказать не могу, потому что не знаю принципов, на которых будет это продление», - пояснил Канат Бозумбаев, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

На вопрос: «Насколько Казахстан теоритически может сократить добычу нефти?» министр ответил: «Ни насколько, мы только увеличить можем».

Вместе с тем глава минэнерго пояснил, что единой методологии по выполнению обязательств по сокращению добычи нефти странами ОПЕК нет.

«Например, Россия поэтапно выполняет, она должна на 300 тысяч баррелей ограничить, в первый месяц, не помню цифры, 200 тысяч баррелей или 100 тысяч баррелей ограничила, во втором - еще чуть-чуть больше, в третьем - немного больше. Мы, допустим, в январе перевыполнили свои обязательства - больше 20 тысяч (баррелей) ограничение было, в феврале - чуть меньше. В марте у нас добыча немного больше будет, в апреле предполагаем, что по мере потепления добыча у нас уменьшится. Это связано со многими факторами, в том числе и природно-климатическими, а также с тем, как себя поведут месторождения в разных частях страны в зависимости от срока эксплуатации. Многие крупные месторождения у нас уменьшили в целом почти на миллион тонн в год добычу, потому что они уже пик прошли», - уточнил Канат Бозумбаев.

Министр энергетики добавил, что месторождения Крачаганак и Кашаган будут расти.

Серик Сабеков