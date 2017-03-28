Замена НДС на налог с продаж

Департамент государственных доходов по Жамбылской области разъясняет, что налог с продаж является одним из типов налога на потребление, который взимается непосредственно в торговой точке при покупке определенных товаров и услуг. Размер налога с продаж обычно устанавливается как процент от налогооблагаемой цены при продаже.

Некоторые товары и услуги могут быть освобождены от этого налога, потому что законы о налоге с продаж обычно содержат список исключений. Законы, регулирующие порядок администрирования налога, могут требовать, чтобы налог с продаж был включен в цену, либо добавлялся к цене непосредственно в торговой точке.

В большинстве стран налогов с продаж взимается продавцом с покупателя, а продавец перечисляет полученную сумму налоговой службе. Налог с продаж обычно взимается при продаже товаров, но во многих случаях он также взимается и при продаже (оказание) услуг.

Налог с продаж взимается только при продаже товаров или услуг их конечному потребителю. Чтобы достигнуть этого, покупатель, который не является конечным потребителем обычно обязан предоставлять продавцу «сертификат перепродажи», который подтверждает, что покупатель приобретает товар с целью его перепродажи. В этом случае налог будет взиматься с каждой позиции, которая не обеспечена таким сертификатом.

В современном мире наблюдается тенденция к переходу от обычного налога с продаж на более универсальный налог на добавленную стоимость.

Налог на добавленную стоимость обеспечивают приблизительно 20% налоговых поступлений во всем мире, и используется более чем в 140 странах. Однако США являются одной из немногих стран, которые сохранили обычный налог с продаж.

Налоговые системы, в которых применяется налог с продаж, часто способствуют экономическому росту, росту сбережений и инвестиций.

В заключение, если налог с продаж составить в пределах 5-7% от стоимости реализации товара (работ, услуг), это кажется более выгодным по сравнению с 12% НДС.

Выгода заключается в том, что прекратятся взаиморасчеты по поставщикам и покупателям с сомнительными предприятиями, проведение фиктивных операций с лжепредприятиями, предприятиями признанными банкротами, предприятиями, проходящих процедуру банкротства, предприятиями находящихся на стадии ликвидации, не представляющих налоговую отчетность либо представляющих отчетность с нулевыми показателями.