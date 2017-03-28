Объявлено место проведения вечера бокса с Шуменовым и Исламом в Астане

Вечер бокса с участием чемпиона по версиям WBO Intercontinental и WBA Fedelatin в первом среднем весе Каната Ислама и обладателя пояса "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе Бейбута Шуменова, запланированный на 9 сентября в Астане, пройдет на велотреке "Сарыарка" , сообщает , сообщает Vesti.kz со ссылкой на PR-менеджера Ислама Берика Султана.





"Вместимость арены 10 тысяч человек. Вокруг ринга можно поставить 2-3 тысячи стульев. В общей сложности можно собрать около 13 тысяч зрителей. Перед поединком состоятся три пресс-конференции и открытая тренировка. По завершении боя на спортивном объекте "Сарыарка" состоится итоговая пресс-конференция с участниками вечера бокса. Каждый сможет задать интересующий его вопрос. Хотелось бы отметить, что на минувшем вечере бокса на "Алматы Арене" собрались 15 тысяч человек. Было много тех, кто не смог попасть на бой. Поэтому просим Вас заранее приобретать билеты. Отметим, что в главном бою вечера свой поединок проведет Канат Ислам. Также в рамках вечера бокса на ринг выйдет чемпион мира Бейбут Шуменов. Сейчас ведутся переговоры с другими участниками боксерского вечера. 9 сентября в Астане будет грандиозное противостояние!" - рассказал Султан.





Ранее сообщалось, что Ислам начал подготовку к следующему бою и изменил написание своего псевдонима. До вечера бокса в Астане у казахстанского боксера запланирован еще один поединок. Как сообщалось ранее, через десять дней будет известен соперник Ислама, а также будет объявлено место и время проведения поединка.





Между тем Шуменов свой следующий бой проведет 29 апреля в Лас-Вегасе (США) против кубинского боксера Юниера Дортикоса. Шуменов и Дортикос должны определить обязательного претендента для действующего "суперчемпиона" WBA россиянина Дениса Лебедева.



