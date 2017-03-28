Кобылье молоко поможет продлить жизнь казахстанцев

Мухтар Кул-Мухаммед и Бауыржан Байбек побывали на заводе Казахской академии питания.

Академик Торегельды Шарманов продвигает на казахстанском рынке принципиально новую молочную продукцию. Сегодня ее качество оценили Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" и аким Алматы.





Мухтар Кул-Мухаммед и Бауыржан Байбек побывали на заводе Казахской академии питания. На производстве уже налажен выпуск 30 наименований продукции - от йогуртов до шоколада.





Весь ассортимент изготовлен на основе кобыльего молока и полезен для здоровья. Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" отметил, что такая исключительно натуральная молочная продукция сегодня популярна по всему миру. Мухтар Кул-Мухаммед выразил уверенность, что именно "органика" является главным преимуществом аграрного сектора Казахстана на внешних рынках.





Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" поддержал начинание Торегельды Шарманова, призвав последовать его примеру казахстанских ученых и фермеров.



