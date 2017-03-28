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Новости за сегодня

Приемлемую цену на нефть назвал глава МЭ РК

 

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев назвал приемлемую цену на нефть для сохранения стабильности на мировом рынке, передает МИА «Казинформ».

Отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства глава ведомства отметил, что с точки зрения стабильности рынка коридор между 50 и 60 долларами за баррель - это самая приемлемая цена.

По его словам, для того, чтобы сильно сланцевая добыча не росла (в США) - считается правильный коридор от 50 до 60 долларов США за баррель.

«То есть если стоимость нефти будет свыше 60 долларов за баррель, то тогда достаточно сильный рост (может произойти) добычи сланцевой нефти в США. Рост добычи сланцевой нефти не выгоден экспортерам. Тогда экспортеры нефти пострадают, которые (в США) экспортируют, но и запасы вырастут у нас», - заметил Канат Бозумбаев.

 

 

28 марта 2017, 14:42
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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