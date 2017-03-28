Супруга лондонского террориста осудила атаку

Женщина также попросила уважать ее право на частную жизнь "в эти сложные времена".

Супруга Халида Масуда, совершившего 22 марта теракт в Лондоне, осудила данную атаку и выразила соболезнования семьям погибших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию, передает передает РИА Новости





"Я выражаю свои соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — цитирует агентство заявление Рохи Хидары, распространенное полицией. Она добавила, что была "разочарована и шокирована" поступком супруга.





Как сообщается, женщина также попросила уважать ее право на частную жизнь "в эти сложные времена".





Лондонский теракт произошел на прошлой неделе в одном из самых популярных у туристов мест города — на Вестминстерском мосту. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, были ранены 50 человек из 10 стран.



